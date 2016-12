Polizei verfolgt Einbrecher

1 von 1 Foto: Vogel 1 von 1

Die registrierten Straftaten in 2015 für den Bereich Rellingen sind um 5,1 Prozent, für Halstenbek um 1,7 Prozent zurückgegangen. Doch Rellingens Erster Polizeihauptkommissar Mike Schirdewahn und Eva-Maria Kälberloh, Polizeihauptkommissarin und Leiterin für den Bereich Ermittlungsdienst, hatten im April auch eine schlechte Nachricht: In Rellingen ist die Zahl der Einbrüche und -versuche um 128,9 Prozent, in Halstenbek um 50,9 Prozent nach oben geschnellt.

Die Bilanz für 2015 spiegelt auch wider, was für ein bewegtes Jahr die etwa 75 Beamten vor Ort in drei Schichten hinter sich haben. „Auch wenn mit 558 registrierten Tagen in Rellingen der niedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre und in Halstenbek mit 895 Taten der zweitniedrigste Wert erreicht wurde“, so Polizeichef Schirdewahn, sei die Arbeit nicht weniger geworden. „Der Schwerpunkt der polizeilichen Aktivitäten hat sich auf die Bekämpfung der Wohnungseinbrüche verlagert.“

Mit der Konsequenz: Das Team des Rellinger Reviers hat laut Schirdewahn und Kälberloh seit Oktober 2015 vier Kollegen aus dem Streifendienst für die Sonderkommission (Soko) WED-Konzept – steht für Wohnungs-Einbruchs-Dienst – abgestellt.

Der gesamte Hamburger Rand, sprich eben auch Rellingen und Halstenbek, leide unter der Einbruchsentwicklung: Mehr als 30 Prozent sind die Wohnungseinbrüche im Gesamtbereich gestiegen, so Schierdewahn. „Das ist der höchste Stand der letzten acht Jahre“, so Kälberloh.

Die Aufklärungsquote liegt in Rellingen bei 40,5 Prozent – 2014 bei 44 Prozent – und in Halstenbek bei 32,3 Prozent gegenüber dem Wert für 2014 von 33,8 Prozent. Schirdewahn und Kälberloh wissen: Den Einbrechern ist nur das Handwerk zu legen, wenn die Bürger intensiv mit einbezogen werden.

Die Beamten des Reviers werden täglich auch mit anderen Delikten konfrontiert. Stichwort: Körperverletzungen. In Halstenbek stieg die Zahl von 46 auf 53, in Rellingen von 36 auf 47. Stolz sind Schirdewahn und Kälberloh auf die Aufklärungsquote: „Von den insgesamt 75 Rohheitsdelikten in Halstenbek und 66 in Rellingen entfallen knapp drei Viertel auf die Körperverletzungsdelikte. Die Aufklärungsquote bei den Rohheitsdelikten ist hoch, sie liebt bei 89,3 Prozent in Halstenbek und 95,5 Prozent in Rellingen.“

