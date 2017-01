Politik kontra Regio heute im Hauptausschuss

Der Ton zwischen Politik und Regio-Kliniken ist schärfer geworden. „Dem Hauptausschuss sind gemäß Kreistagsbeschluss sämtliche Unterlagen und Daten zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der beiden Pflegeheime in Kummerfeld und in Elmshorn unverzüglich bis Mitte Februar 2017 zur Verfügung zu stellen“, heißt es in einem Antrag von SPD, Grünen und FDP mit dem sich heute der Hauptausschuss befassen wird.

Hintergrund ist ein Kreistagsbeschluss vom November, in dem die Kliniken zur Herausgabe aller Unterlagen und über die Pflegeheime aufgefordert wurden. Über die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat lägen dem Kreis diese Unterlagen vor, hatte Regio-Geschäftsführerin Angela Bartels in einem Brief an Landrat Oliver Stolz (parteilos) geantwortet. Das reicht SPD, Grünen und FDP nicht. „Wir wollen die Unterlagen haben und den Kliniken auf den Zahl fühlen“, bekräftigt FDP-Fraktionschef Klaus G. Bremer.

„Seit Jahren liegen die Unterlagen dem Kreis vor und werden von der Geschäftsführung im Hauptausschuss vorgestellt. Wenn zusätzlich Belege eingesehen werden sollen, kann man das bei uns im Haus machen“, sagt Sebastian Kimstädt, Sprecher der Regio-Kliniken. Wie der Streit um das Gutachten ausgeht ist offen. Laut Heike Maser-Festersen von der Gewerkschaft Verdi wird in dem Papier aufgezeigt, wie das Elmshorner Pflegeheim Haus Elbmarsch wirtschaftlich geführt werden kann. Zu den Vorschlägen gehöre auch eine Absenkung der Gehälter um maximal fünf Prozent. Keinesfalls aber, wie von der Regio-Geschäftsführung gefordert, 15 Prozent. Die Expertise soll nach dem Willen von SPD, Grünen und FDP im Hauptausschuss vorgestellt werden.

Wir sehr das Klima zwischen den Politikern und der Regio-Geschäftsführung belastet ist, zeigt auch der Brief von Bartels, im dem sie sich bei Landrat Oliver Stolz über die Kreistagssitzung im November beklagt: „Die emotionale Komponente der Diskussion hat aus unserer Sicht leider die der Entscheidung zugrundeliegenden sachlichen Argumente überlagert.“ Die Regio-Klinken könnten aber von ihrem Mitgesellschafter erwarten, dass er „objektive Fakten fair bewertet und Verantwortung für das Unternehmen und die notwendigen Unternehmensentscheidungen übernimmt“.

Die Sitzung des Hauptausschusses beginnt heute um 16.30 Uhr im Konferenzraum Arboretum im Kreishaus in Elmshorn.

von Bernd Amsberg

erstellt am 31.Jan.2017 | 15:11 Uhr