Plötzlich eine kleine Familie

Vor einem Jahr lebte Susan Josel noch in einer Zweizimmer-Single-Wohnung in Pinneberg. Ruhig und allein. Seit August aber ist alles anders. Sie ist Gastmutter von Pouria Mirzayar – einem 17 Jahre alten gebürtigen Iraner, der als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. „Es ist jetzt ein komplett anderes Lebensmodell“, erzählt die 42-Jährige und blickt mit einem Funken Stolz in den Augen zu dem Teenager, der neben ihr am Wohnzimmertisch sitzt: „Und ich habe auch oft gedacht, dass ich ein bisschen verrückt bin.“

Als er gerade 16 Jahre alt geworden war, lebte Pouria Mitzayar noch in Teheran, der Hauptstadt des Iran. Er hatte dort sein Abitur gemacht und fasste einen Entschluss: Er wollte nach Deutschland. Im Kern waren es zwei Dinge, die ihn dazu trieben, seine Heimat und seine Eltern dort zurückzulassen. Er entdeckte das Christentum für sich, wollte konvertieren und fühlte sich in dem streng islamischen Land nicht mehr sicher. Außerdem ist er Bluter und den Ärzten in Teheran sei es nicht gelungen, seine Krankheit in den Griff zu kriegen. „Meine Eltern wussten, was ich vorhabe. Und sie haben mich in allen unterstützt“, erzählt Pouria.

Es gelang ihm, mit dem Flugzeug über Istanbul nach Frankfurt zu gelangen. Nach Deutschland und speziell nach Pinneberg wollte er, weil dort bereits sein Cousin lebte. Auch dieser ist zum Christentum konvertiert. Die Taufbegleiterin war die Diakonin der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Am Fahlt: Josel.

Aus Sicht von Jasper Jensen, Teamleiter Pflegestellen und Adoption beim Kreis Pinneberg, mündet die weitere Geschichte von Pouria und der 42-Jährigen Pinnebergerin in einem seltenen Idealfall. Sie lernen sich kennen, zwischen den beiden entsteht ein starkes Vertrauensverhältnis und Josel entscheidet sich dafür, sowohl die Vormundschaft für den Minderjährigen zu übernehmen, als auch ihn bei sich wohnen zu lassen. Jensen: „Dieser familiäre Kontakt ist sehr wichtig. Vor allem für junge Menschen, die ihre eigene Familie zurückgelassen haben oder gar keine mehr haben.“

252 minderjährige unbegleitete Asylbewerber – jeder mit seiner eigenen Familiengeschichte und seinem eigenen Fluchtweg – leben derzeit im Kreis Pinneberg. Sie alle brauchen per Gesetz einen Vormund, der alle Entscheidungen für sie trifft und Dinge veranlasst, die sonst die Eltern erledigen würden. Findet sich niemand, wird ein Amtsvormund bestellt, aber dieser betreut laut Jensen bis zu 50 Minderjährige parallel. Und findet sich keine Gastfamilie, leben die Jugendlichen in Wohngruppen mit anderen unbegleiteten Flüchtlingen zusammen. „All das ist nicht das Optimum für einen jungen Menschen“, so Jensen.

Über dem Sofa im Wohnzimmer hängt ein Foto: Pouria, sein Cousin, ein Freund und Gastmutter Josel lächeln bei Pourias Taufe in die Kamera. Neben einem Fenster steht noch der geschmückte Christbaum. Auf dem Tisch liegen persische Süßigkeiten. Und unlängst hat Pouria für Josel gekocht: Einen Schafskopf, der über Nacht knapp zwölf Stunden garen musste. „Das ist ein persisches Nationalgericht. Mein Fall war es allerdings nicht“, sagt sie. Ihr Marmorkuchen wiederum hat auch Pouria geschmeckt.



von Florian Kleist

erstellt am 10.Jan.2017 | 16:00 Uhr