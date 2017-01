Plausch und Punsch in der Passage

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Ein Silvestertag in Rellingen ohne die Drehorgelmusik von Dieter Schröder: Das ist wie ein Jahreswechsel ohne Feuerwerk. Also undenkbar. Seit 1972 betätigt der Kaufmann am letzten Tag des Jahres den Leierkasten für einen guten Zweck.

So auch am vergangenen Sonnabendvormittag: Elegant gekleidet mit Frack und Zylinder ließ der 77-Jährige vor seinem Geschäft an der Rellinger Passage auf einer extra für den Anlass geliehenen wetterfesten Orgel Kirmesweisen und Volkslieder erklingen.

Doch nicht nur die Musik lockte mehrere hundert Passanten und andere Rellinger, die noch schnell ein paar Einkäufe erledigen wollten, an. Denn wie in den Vorjahren lud Schröder auch dieses Mal zu kostenlosem Glühwein und Kinderpunsch ein. „So ganz umsonst ist das jedoch nicht. Wir möchten ein Lächeln sehen. Und Spenden sind ebenfalls willkommen“, sagte Karsten Schröder, Sohn des Drehorgelspielers und Mit-Organisator der Veranstaltung. Wer einen Obolus in die große Blechdose an der Orgel legte, tat dies für einen guten Zweck, denn traditionell stiftet Schröder die Einnahmen für eine gemeinnützige Organisation in der Baumschulengemeinde.

Zum ersten Mal wurde die 2010 gegründete Bürgerstiftung Rellingen bedacht. Exakt 1350, 45 Euro erorgelte Schröder innerhalb von zwei Stunden. „Das ist eine tolle Sache und ein schönes Zeichen der Anerkennung unserer Arbeit“, freuten sich Stiftungsvorsitzende und Alt-Bürgermeisterin Anja Radtke, Geschäftsführer Christoph Rind und Vorstandsmitglied Klaus Parusel. Die Stiftung, deren Förderschwerpunkte in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie Erziehung, Kulturpflege und Sport liegen, plant für 2017 unter anderem eine Lesewoche im Herbst. „Wir werden uns Anfang des Jahres zusammensetzen und überlegen, wie wir das bereits bestehende Programm erweitern“, kündigte Radtke an.

Auch Bürgervorsteher Henry Behrmann, Bürgermeister Marc Trampe und Landrat Oliver Stolz, der Vorvorgänger Trampes, kamen auf einen Punsch in der Hauptstraße vorbei. Dass die Silvester-Orgelei mittlerweile eine Angelegenheit der ganzen Familie ist, zeigten die Enkel Schröders, Tom (14), Line Kristin (12) und Ida Carlotta (8): Sie schenkten den Glühwein und eine frisch zubereitete Erbsensuppe aus.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen