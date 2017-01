Region Pinneberg in Kürze : ++ Plastikmüll im Kreis Pinneberg ++ VHS-Umzug: Nachfrage in Schenefeld steigt ++ Weniger Sozialwohnungen in Hamburg ++

1 von 1 Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolfoto) 1 von 1

Kreis Pinneberg Die Gelbe Tonne im Kreis Pinneberg bleibt vorerst Tornesch vorbehalten, denn der Kreistag hat eine Ausweitung des Modellprojekts auf andere Kommunen abgelehnt. Jens Ohde, GAB-Geschäftsführer, hofft auf ein entsprechendes Bundesgesetz.

Schenefeld Das neue Domizil der Volkshochschule (VHS) kommt gut bei den Besuchern an, sagt Chefin Ramona Knust. Besonders die gute Anbindung im Osterbrokksweg, die bequeme Parkplatzsituation und die neu gestalteten Räume hätten sich positiv auf die Anmeldezahlen ausgewirkt. Im Frühjahrssemester ab Montag, 6. Februar, gibt es erneut eine große Auswahl von 300 Seminaren und Workshops. Von Yoga, Faszien-Pilates über Sushi-Kochkurse bis hin zu Arabisch-Kursen werden verschiedene Geschmäcker bedient.

Hamburg Obwohl der rot-grüne Hamburger Senat bei Neubauten auf geförderten Wohnungsbau setzt, geht der Bestand an Sozialwohnungen seit Ende der 1970er Jahre kontinuierlich zurück. Während es vor 40 Jahren noch mehr als 350.000 Wohnungen in diesem Segment gab, sind es heute nur noch 80.000. Und die Zahl wird laut Prognose der Behörde für Stadtentwicklung weiter sinken: Bis zum Jahr 2031 werde die Zahl der Sozialwohnungen auf 58.000 zurückgehen. Grund für die dramatische Entwicklung sind wegfallende Mietbindungen.

Ellerhoop Die alten Weihnachtsbäume werden am Montag, 9. Januar, in Ellerhoop eingesammelt. Die abgeschmückten Tannen müssen bis 6.30 Uhr auf dem Parkplatz am alten Feuerwehrgerätehaus, abgelegt werden.

Quickborn Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Quickborn sind auf der Kreuzung Ulzburger Landstraße/Harksheider Weg zwei Pkw gegeneinander geprallt. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Eine 57-jährige Quickbornerin fuhr mit ihrem Mercedes-Benz auf der Ulzburger Landstraße aus Richtung Hasloh und wollte den Harksheider Weg überqueren. Eine 49-jährige Frau aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg kam ihr mit einem Nissan auf der Ulzburger Landstraße entgegen. Als sie gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung nach links in den Harksheider Weg Richtung Norderstedt abbog, prallten die Pkw zusammen. Laut Polizei hatte die Nissan-Fahrerin die Quickbornerin übersehen. Verletzt wurde niemand.

Elmshorn An einem normalen Sonnabend im Herbst besuchen rund 11.000 Passanten die Innenstadt. So viele Menschen hat das Team des Stadtmarketings am 5. November in der Königstraße gezählt. Eineinhalb Monate später waren es mit 23.000 Besuchern mehr als doppelt so viele. Der Grund dafür ist vor allem der Lichtermarkt. Entsprechend zufrieden ist Stadtmarketing-Chefin Manuela Kase mit der Vorweihnachtszeit 2016. „Beim Eisvergnügen ist die Zahl der Läufer im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gestiegen und die Rückmeldungen zur neuen Gastronomie waren durchweg positiv“, sagt Kase. Außerdem habe es mit dem Luftballonstart neben Weihnachtsparade und Engelsflug einen neuen Besuchermagneten gegeben, der wiederholt werden soll.

Pinneberg Als „Treffpunkt für Jung und Alt, für Arm und Reich“ wird das Pino Café in der Bahnhofstraße 12 in Pinneberg auf der Internetseite ausgewiesen, der täglich wechselnde Mittagstisch zog auch viele Berufstätige an. Bislang wurden alle Speisen und Getränke in zwei Preiskategorien angeboten. Damit ist jetzt Schluss. Künftig müssen Besucher nachweisen, bedürftig zu sein. Das Sozialcafé ändert 2017 sein Konzept. Mehr Ein-Euro-Jobs sollen geschaffen werden – dafür darf das Café allerdings nicht in Konkurrenz mit anderen Wirten treten.

Uetersen Die Alabama Hot Six, eine Jazzband aus Uetersen, wird im Februar gemeinsam mit Boogie-Woogie-Pianist Matthias Schlechter und Schlagzeuger Jochen Reich in der Kleinen Stadthalle ein Konzert geben. Die Musiker standen schon einmal in Uetersen auf der Bühne und freuen sich nun auf ihr nächstes Zusammentreffen in der Rosenstadt.

Schleswig-Holstein 63 Stiftungen sind im Kreis Rendsburg-Eckernförde angesiedelt. Darunter sind solche mit prominentem Namen – die Günther Fielmann Stiftung Schierensee beispielsweise. Auch Stiftungen verschiedener Sparkassen oder jene der Deutschen Lutherischen Seemannsmission finden sich darunter. Doch im Licht der Öffentlichkeit standen zuletzt vor allem drei Stiftungen mit den ziemlich unscheinbaren Namen Markus, Lukas und Jakobus. Die drei Apostel hüten ein milliardenschweres Erbe – jenes von Theo Albrecht, dem Gründer von Aldi Nord. Doch seit Monaten tobt ein erbitterter Kampf um die Frage, wer in den Stiftungen das Sagen hat. In den kommenden Monaten dürfte der Streit in die nächste Runde gehen – und sein Ausgang auch für Schleswig-Holstein nicht ohne Folgen bleiben.