Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinnebergs Haushalt genehmigt +++ L75 wird ausgebaut +++ WC-Check in Elmshorn +++

Pinneberg Das Innenministerium in Kiel hat den Pinneberger Haushalt 2017 genehmigt – allerdings mit Auflagen. So stehen der Kreisstadt neun Millionen Euro für die „kurzfristigsten dringendsten Bedarfe“ zur Verfügung, teilte Stadtsprecher Stefan Krappa gestern mit. Die Genehmigungen würden aufgestockt, wenn die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 vorliegen, so die Vorgabe der Kommunalaufsicht.

Schenefeld Die Grünen wollen mehr sozialen Wohnraum in Schenefeld schaffen. Ein entsprechender Antrag soll während der Sitzung des Finanzausschusses heute Abend vorgestellt werden. Aus Sicht der Grünen wäre dafür eine Kooperation mit einer Wohnungsgenossenschaft sinnvoll. „Ohne einen dauernden Neubau von Sozialwohnungen sinkt so die Anzahl der Sozialwohnungen“, prognostiziert Michael Behrens.

Quickborn Mit der Comedy-Show „Fabulara“ will der Schauspieler Jürgen Eick am Sonntag, 19. Februar, in Quickborn Kinder für Märchen und Abenteuergeschichten begeistern. Er will die Besucher in das Bühnenprogramm ab 15 Uhr im Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, einbeziehen.

Elmshorn Saubere und kostenlose Toiletten in der Elmshorner Innenstadt: Seit 2014 gibt es das Projekt „Nette Toilette“ in Elmshorn. Doch halten die privaten und öffentlichen Toiletten in puncto Sauberkeit ein, was versprochen wird? Die Elmshorner Nachrichten haben den Check gemacht.

Barmstedt Die Landesstraße 75 (L75) in Barmstedt wird in diesem Jahr teilweise ausgebaut. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Itzehoe mitgeteilt.

Uetersen Warmer Geldregen aus Kiel: Das Land Schleswig-Holstein fördert die Sanierung des großen Beckens in der Jürgen-Frenzel-Halle in Uetersen mit rund 250.000 Euro. Das sind 50 Prozent der Kosten. Mit den Arbeiten − sie dauern zirka vier Monate − soll am ersten Tag der Sommerferien begonnen werden. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt.

Wedel Die Führungsriege der Stadtsparkasse Wedel ist wieder komplett: Gestern wurde Heiko Westphal als neues Vorstandmitglied der Presse vorgestellt. Der 42-jährige Familienvater aus dem Herzogtum Lauenburg war 21 Jahre bei der Sparkasse Südholstein beschäftigt. Sein Schwerpunkt in Wedel wird das Kunden- und Kreditgeschäft sein.

Hamburg Rund um den Hamburger Hauptbahnhof soll künftig besser und häufiger gereinigt werden. Das neue Konzept sieht vor, dass vier Mitarbeiter der Stadtreinigung täglich in zwei Schichten alle öffentlichen Flächen um den Bahnhof säubern.

Schleswig-Holstein Verdi macht Druck: Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst kommt es heute erstmals zu Warnstreiks in Schleswig-Holstein. 1400 Beschäftigte des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr hat die Gewerkschaft dazu aufgerufen, die Arbeit ganztägig niederzulegen.