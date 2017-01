„Elitär, aber nicht für Eliten“ : Pinnebergs erste Privatschule öffnet ihre Türen

1 von 1 Foto: Janina Schmidt 1 von 1

Pinneberg | Wer die Eingangshalle des „International School Campus“ (ISC) betritt, wähnt sich eher in einem Hotel, als in einer Schule. Zur linken ein Tresen, wie eine Rezeption. An der Decke hängt ein aufwendiges Lampengebilde, auf dem Boden ein grüner Teppich. Grün sind auch die soliden Stühle um einige Tische. „Die Eltern sind eingeladen hier zu verweilen“, erklärt Stefan Lüder (35), Verwaltungschef und Marketingbeauftragter der neuen Privatschule auf ehemaligem Eggerstedt-Gelände.

Seit 2016 ist die Schule im Betrieb. Sie ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule und bietet die Möglichkeit, ein internationales Abitur, das sogenannte Internationale Baccalaureat abzuschließen, das zum Studium an deutschen und ausländischen Hochschulen berechtigt. Die nächsten Infoabende: 31. Januar, 18 Uhr, und 3. Februar, 16.30 Uhr, jeweils auf dem Campus, Eggerstedter Straße 19, in Pinneberg.

Britta Hayden, Mutter des elfjährigen Leanders, pflichtet begeistert bei: „Das nehmen wir auch gern in Anspruch. Der Dialog zwischen Eltern und Schule ist hier sehr eng, unser Feedback wird erwünscht und ernst genommen. Der Umgang mit den Kindern ist toll. Meine Tochter ist noch auf dem regulären Gymnasium. Auch sie möchte ich so schnell es geht nachholen. Alle wollen dabei sein: Die Lehrerin Barbara Leeny (29) habe für die Stelle am ISC sogar eine Position an einer guten Schule in London aufgegeben und ist nach Pinneberg gekommen: „Die Idee hat mich so begeistert!“

Diese Schule scheint wirklich besonders zu sein. Aber warum? Die Fakten: Der ISC ist eine zweisprachige Schule nach dem immersiven Prinzip – das bedeutet, dass der Erwerb einer Zweitsprache, hier Englisch, durch zweisprachigen Unterricht erfolgt. Jede Klasse hat einen englischsprachigen und einen deutschsprachigen Lehrer. Auch die Schüler haben nicht alle die gleiche Muttersprache: Von den bis jetzt erst 24 Schülern, die seit der Eröffnung im September 2016 die Schule besuchen, sind 30 Prozent deutsch. Die anderen kommen aus Spanien, Polen, England, Kamerun, Togo, Japan, Russland, Indien, Italien und Frankreich.

Die US-amerikanische Schulleiterin mit Schwedischen Wurzeln, Mary Wenstrom, erläutert: „Da die Kinder auch untereinander nicht alle die gleiche Muttersprache haben, ist Englisch eine alltägliche, normale Vermittlungssprache geworden. Sie haben keine Hemmungen und switchen ganz selbstverständlich hin und her.“ Außer der Zweisprachigkeit ist Wenstrom wichtig, dass im ISC nicht nur Wissen vermittelt werde, sondern sogenannte Skills. „Heute ist Wissen jederzeit online verfügbar. Das Pauken muss zwar bis zu einem gewissen Grad weiter stattfinden, aber noch wichtiger sind Methodenkompetenz und andere Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kommunikation, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Kreativität.“

Besonders Letzteres stünde im Vordergrund: „Kreativität kann man lernen“, sagt Wenstrom, man müsse sie nur richtig fördern. Die Lehrer würden eher die Rolle eines Mentors einnehmen: „Sie sollen nicht die großen Hüter des Wissens sein, sondern auf Augenhöhe ermutigend wirken“, so Wenstrom. Der ISC soll aber kein rein leistungsorientiertes Frühfördersystem sein, sondern sozial denkende und tolerante Weltenbürger erziehen: Die Schüler sollen über die Welt und ihre Probleme lernen und das Verantwortungsbewusstsein entwickeln, ihr Können später für Gutes einzusetzen. Es gehe darum, Unterschiede als etwas Positives und Konstruktives wahr zu nehmen. So informiere der Religionsunterricht auch über alle Religionen gleichermaßen. In Projektphasen hätten die Schüler die Möglichkeit, die Eltern der Klassenkameraden anderer Kulturen zu interviewen.

Wenstrom selbst lehrte zuvor 15 Jahre an internationalen Schulen, zuletzt in Peking. „Diese Schule war phantastisch! Leider kostete der Besuch ein Vermögen. Deswegen packte mich die Idee, etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen, das nicht nur Reichen vorbehalten ist.“ Der Kontakt zum aktuellen Träger Wabe entstand und mit dem Wissen, später eine Schule aufzubauen, studierte Wenstrom an der Universität Harvard „School Leadership“, zusammen mit dem ebenfalls aus den USA stammenden Thaddeus Evens, der jetzt Dekan und Musiklehrer am ISC ist. Das Basispaket mit reinem Vormittagsunterricht kostet monatlich 170 Euro, frei dazu buchbar ist eine intensive und abwechslungsreiche Betreuung mit Kursen, Sport und Musikangeboten bis maximal 18 Uhr für zusätzliche Kosten. „Es ist eine elitäre Schule, aber nicht für die Elite“, berichtet Wenstrom.

Der von allen beteiligten Personen ausgehende Enthusiasmus ist nahezu erschlagend. Das Engagement ist extrem hoch, die Eltern sind begeistert. Bisher besuchen die Schule erst 24 Kinder, 35 werden es ab Februar sein. Wenn sie endgültig ausgebaut sein wird, sollen es bis zu 1100 Schüler werden. Natürlich ist es grundsätzlich eine privilegierte Situation, einer von 24 Schülern an der ganzen Schule zu sein. Wenn das Konzept mit 1100 Schülern immer noch genauso viel Begeisterung auslöst, darf Pinneberg sich als Heimatstadt einer schulischen Avantgarde bezeichnen.

von René Erdbrügger

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:00 Uhr