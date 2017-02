Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberger wegen Kindesmissbrauch vor Gericht +++ Schwerbehinderung wegen Drogensucht +++ Messe Reisen startet +++

1 von 1 Foto: Carsten Rehder, dpa/lno 1 von 1

Pinneberg Am Landgericht Itzehoe hat gestern der Prozess gegen einen Mann aus Pinneberg begonnen, der sich in mehr als 100 Fällen an einem damals etwa sieben Jahre alten Mädchen vergangen haben soll. Laut Anklage hat der 57-Jährige das Kind zwischen 1997 und 2000 sexuell missbraucht.

Schleswig-Holstein Zudröhnen, bis sich der Alltag nicht mehr ohne Hilfe verrichten lässt: Immer mehr Schleswig-Holsteiner tragen durch eine Suchterkrankung eine Schwerbehinderung davon. Die Zahl der Betroffenen hat sich seit dem Jahr 2003 auf 1378 mehr als verdoppelt. Das geht aus dem neuen Psychiatriebericht des Landes-Sozialministerium hervor.

Hamburg Das Tor zur Welt öffnet das Tor zur Reisewelt: Von morgen bis zum Sonntag, 12. Februar, macht die Messe Reisen Hamburg Appetit auf die schönsten Wochen des Jahres. 850 Aussteller präsentieren in den Messehallen Urlaubsziele in 80 Ländern – von den Cook-Inseln bis Sylt, von Südsee bis Ostsee, vom Pauschaltrip bis zur individuellen Luxustour.

Schenefeld Sie durschneidet die Stadt seit Jahrzehnten und ist gleichzeitig Einfallstor nach Hamburg und Pinneberg: die Landesstraße Schenefeld Elmshorn (LSE). Die Offensive für Schenefeld (OfS) will die beiden Stadtteile Siedlung und Dorf im Zuge der Planung des neuen Stadtkerns zusammenführen: mit einer Tunnel-, oder Troglösung über der Landesstraße. Sie fordert, diese Lösungen in die anstehende gesamtstädtische Verkehrsuntersuchung (VTU) mit einzubeziehen.

Quickborn Der Bedarf an Kita-Plätzen in Quickborn wächst schneller als die notwendigen Zuschüsse von Land und Bund. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann versprach, sich für eine stärkere Förderung einzusetzen. Im Zuge ihres 13. Jahrestreffens sprachen der Bundestagsabgeordnete und Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) auch über die sogenannte digitale Ertüchtigung der Schulen und die Betreuung Geflüchteter.

Elmshorn Wenn es um das traditionsreiche Elmshorner Stadtwappen geht, kochen die Emotionen hoch. Viele Elmshorner fürchten, dass das neue Logo der Stadtmarke „Elmshorn supernormal“ das alte Wappen verdrängen wird. Bürgermeister Volker Hatje gab gestern Entwarnung: Das Wappen der Krückaustadt bleibt erhalten und wird auch in Zukunft genutzt. Das neue Logo wird für das Marketing eingesetzt.

Bokholt-Hanredder Die Meinungen über eine neue A23-Abfahrt in Bokholt-Hanredder gehen weit auseinander. Uneingeschränkt positiv steht keine der Fraktionen im Barmstedter und Elmshorner Stadtrat dem Vorschlag der beiden CDU-Stadtverbände gegenüber. Auch die Online-Umfrage brachte kein einheitliches Bild: Die eine Hälfte lehnt den Vorschlag ab, die andere Hälfte begrüßt ihn.

Tornesch Sein ehrenamtliches Engagement hat Künstler aus nah und fern auf die ToAll-Bühne gebracht und den Veranstaltungsbesuchern unvergessliche Abende beschert. Am 4. Februar ist Hanfried Kimstädt verstorben.

Wedel Lange Ampelrotphasen und Stillstand auf der Baustelle Industriestraße/Tinsdaler Weg nervt die Autofahrer im Südosten der Stadt. Ende März soll nun Schluss sein mit dem Ausbau der Kreuzung, die als Zufahrt für den Businesspark dienen wird. Laut Stadt waren die zuletzt auffälligen Baupausen nicht verzeichneten Leitungen und Stromtrassen geschuldet.