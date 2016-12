Region Pinneberg in Kürze : ++ Pinneberg sperrt Paasch-Halle ++ Landtagswahl: Stegner verschärft Wahlkampf++ DRK-Altenheim: Vergleich geschlossen ++

1 von 1 Foto: Soenke Schierer 1 von 1

Pinneberg Pinneberg hat die Ernst-Paasch-Halle in der Lindenstraße sperren lassen. Ein Statiker hatte zuvor Alarm geschlagen, weil die Tragfähigkeit des Daches nicht ausreichend sei. Die Prüfung war erforderlich, da das mehr als 100 Jahre alte Gebäude zum Kulturzentrum umgebaut werden soll. Doch jetzt wird es richtig teuer: Die Kosten für die Dachsanierungen sollen in die Millionenhöhe gehen.

Quickborn Der Quickborner Autor Alfred Lambeck hat einen neuen Roman vorgelegt. In dem Krimi unter dem Titel „Die Klostermüllerin“ ermittelt die junge Kommissarin Viola Montagna wegen einer Messerattacke auf den Polizeipräsidenten. Doch der führt sie und ihre Kollegen bewusst auf falsche Fährten. Der 88-jährige Autor zeichnet mit seinem neusten Werk ein kritisches Bild der modernen Gesellschaft.

Pinneberg Ein langwährender Streit ist beigelegt worden: Die Stadt Pinneberg und das DRK haben einen Vergleich über das Grundstück am Rehmen, auf dem ein ehemaliges Altenheim steht, geschlossen. Nach Informationen von shz.de kauft die Stadt das Areal samt Gebäude vom DRK für 627.500 Euro. Laut Angaben der Verwaltung wird das ehemalige Altenheim zunächst gesichert und mittelfristig abgerissen.

Elmshorn Hat die Stadt Elmshorn ein Herz für das Rad? Das wird sich im Frühjahr 2017 zeigen. Dann liegen die Ergebnisse des ADFC FahrradklimaTests 2016 vor. Die Mindestanforderungen wurden erfüllt. 50 Bürger mussten sich in Elmshorn an der Online-Umfrage beteiligen. Am Ende waren es laut ADFC 114 und damit deutlich weniger als bei der Umfrage 2014, als sich 186 Bürger an dem Fahrradklima-Test beteiligten.

Moorrege Wolfgang Aschert aus Heist und Dieter Norton aus Moorrege, die Flüchtlingskoordinatoren des Amts Moorrege, hatten die Bevölkerung schon einmal erfolgreich um Sachspenden für die im Amtsbereich untergebrachten Flüchtlinge gebeten. Jetzt rufen sie erneut zu Spenden auf. „Beim ersten Mal ging es um die Erstausstattung der frisch eingetroffenen Flüchtlinge. Diesmal brauchen wir gezielt Hausratsartikel, weil nun verstärkt Familienzusammenführungen stattfinden“, erklärte Norton.

Uetersen Überall Dreck, Gift, Lärm und Gestank, Arbeitnehmerrechte und der Gesundheitsschutz werden mit Füßen getreten, Zwangs- und Kinderarbeit sind an der Tagesordnung − nicht überall auf der Welt verlaufen Produktionsprozesse fair. Die Bewegung „Fair Trade“ will dagegen halten, möchte seit den 1960er Jahrten weltweit gerechte Handelsbeziehungen durchsetzen. In ihrem Fokus stehen insbesondere Länder mit nur geringem Wohlstand, wie Entwicklungsstaaten.

Wedel An Silvester und Neujahr gilt ein Sonderfahrplan für die S-Bahnen in Hamburg. Die S1 mit Startpunkt in Wedel verkehrt zwischen Othmarschen und Hauptbahnhof durchgängig bis zum Beginn des Sonntagsfahrplans im Zehn-Minuten-Takt. Das teilte der HVV mit. Am 25. und 26. Dezember gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage, in den Nächten, gibt es den üblichen durchgehenden Nachtverkehr der Schnellbahnen und ergänzenden Buslinien. Auch die Fähren der Hadag fahren nach Sonderfahrplänen.

Schenefeld Die ersten Bürger stehen zum Jahreswechsel schon mit Böllern in den Startlöchern. Die Stadt Schenefeld weist deshalb erneut darauf hin, dass das Abfeuern von Raketen in einem Umkreis von 200 Metern zu reetgedeckten Häusern verboten ist. Auch anderes Feuerwerk darf erst ab einem Abstand von 50 Metern abgebrannt werden. Bis zu 10.000 Euro Strafe kann die Verletzung dieses Verbots kosten. Bürgermeisterin Christiane Küchenhof: „Ich bitte Sie eindringlich, keine Feuerwerkskörper und -raketen in der Nähe von Reetdachhäusern zu entzünden.“

Hamburg Erfolgreiche Fahndung mit Überwachungsfotos: Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen 36-Jährigen an der Hamburger U-Bahn-Haltestelle „Horner Rennbahn“ haben sich vier mutmaßliche Täter gestellt. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Erst am Montag waren die Fahndungsfotos von der Tat im September veröffentlicht worden.

Schleswig-Holstein Mit einer speziellen Kampfansage an Schleswig-Holsteins CDU-Landes- und Fraktionschef Daniel Günther hat SPD-Landesvorsitzender Ralf Stegner gestern im fernen Berlin den Landtagswahlkampf 2017 angeheizt. Wie Stegner dort gegenüber dem sh:z ankündigte, wollen die Sozialdemokraten in Günthers Wahlkreis Eckernförde eine besonders massive Kampagne fahren. „Da werden wir zeigen, was wir zu bieten haben“, verkündete Stegner. Auf diese Weise will die SPD bei der Wahl am 7. Mai nicht nur einen Sieg des CDU-Spitzenkandidaten Günther in dessen Wahlkreis verhindern, sondern auch dessen erneuten Einzug ins Parlament – denn der ist für Günther unter Umständen nur über das Eckernförder Direktmandat möglich.