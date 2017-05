Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberg: Schulallianz erbost +++ Quickborn: Diskussionen über Freibad +++ Elmshorn: Wahlergebnisse im Rathaus +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Pinneberg Da die Pinneberger Schulallianz bisher keine Antwort bekommen hat, legte sie jetzt nach: Gestern ist erneut ein Brief an Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) rausgegangen. Ende März hatten sich die Eltern nach Kiel gewandt und Ernst eingeladen, sich selbst ein Bild von der Situation in der Kreisstadt zu machen. Dass die Einladung ignoriert wurde, nähmen sie mit Bedauern zu Kenntnis, schreibt Ulrike Graefen, Sprecherin der Schulallianz. Weiter heißt es in dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt: „Für die zahlreichen, über viele Jahre leidtragenden Schulgemeinschaften wäre es ein wertschätzendes Zeichen gewesen, sich vor Ort zu informieren und ein offenes Ohr für die Probleme der Betroffenen zu haben.“ Die Eltern werfen der Bildungsministerin vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen und geben dem Land eine Mitschuld an der Verschleppung der dringend nötigen Schulbausanierung. Das Land habe in Pinneberg Kredite für Projekte bewilligt, die viel zu umfangreich seien, „um parallel dazu die wichtige Kernaufgabe der Kommune – nämlich die Schulsanierung – zeitnah umzusetzen“. Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung könne nicht heißen, dass ein elementarer Bereich wie die Bildung so sträflich vernachlässigt werden dürfe, schreibt Graefen.

Quickborn „Wie kriegen wir mehr Besucher ins Freibad?“ Diese Frage beschäftigt die Quickborner Politik schon länger. Im Ausschuss für kommunale Dienstleistungen wird die Verwaltung am Dienstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr mögliche Maßnahmen vorstellen und wie erfolgreich oder erfolglos diese zum Teil in der Vergangenheit waren. Zudem soll über die Modernisierung von Haus 2 der Comenius-Schule beraten werden.

Elmshorn Das kann ein spannender Abend werden. Am Sonntag, 7. Mai, präsentiert die Stadt Elmshorn die Ergebnisse der Landtagswahl im Rathaus an der Schulstraße – und zwar auch die Entscheidung in Elmshorn. „Mit jedem ausgezählten Wahlbezirk wird das Ergebnis aus Elmshorn aktualisiert“, verspricht Sybille Lamke. Sie ist für die Durchführung zuständig.

Uetersen Die anhaltenden Spannungen zwischen Teilen der Uetersener Politik und Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) waren im Hauptausschuss erneut deutlich spürbar. Wann und wie der Internetauftritt der Stadt erneuert werden soll, darüber entbrannte ein hitziger Wortwechsel. Eine Entscheidung dazu wurde verschoben.

Wedel Von Freitag bis Montag, 5. bis 8. Mai, ist die Kreuzung Tinsdaler weg/Industriestraße/Elbring voll gesperrt. Dies teilte gestern die Verwaltung mit. Grund sind Asphaltierungsarbeiten in dem neu gebauten Zufahrtsbereich zum Businesspark. Eine Durchfahrt Richtung Hamburg ist nicht möglich. Kraftfahrer werden gebeten, die Feldstraße oder dei B431 zu nutzen, um in Richtung Hamburg zu fahren. Die Gewerbebetrieb am Tinsdaler Weg in Höhe Kraftwerk sollen laut Stadt weiter erreichbar sein.

Schenefeld Jetzt kann gebaut werden: Die Politik hat grünes Licht für den Kunstrasenplatz im Schenefelder Stadion gegeben. Der Beschluss im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur um die Zuschüsse war einstimmig. Der Baukostenzuschuss beträgt insgesamt 507.400 Euro. Dazu kommen 194.000Euro als Sportsonderförderung. Vor der Freigabe wollte die Politik die Gutachten zu Lärm- und Lichtimmissionen abwarten. Diese liegen nun vor. Laut Stadtverwaltung gibt es „keine relevanten Nutzungseinschränkungen“. Blau-Weiß-Geschäftsführer Frank Böhrens geht davon aus, dass bald mit dem Bau begonnen werden kann.

Hamburg Nach einem tödlichen Streit im Stadtteil Hamm hat der Angeklagte die Tat am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht gestanden. „Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen“, sagte der 27-Jährige zu Prozessbeginn. Er ist wegen Mordes angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft soll er am 9. November 2016 in der Wohnung seiner Lebensgefährtin einen 33-Jährigen mit Messerstichen verletzt haben. Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll er in die Küche gegangen, ein Messer mit einer 24,5 Zentimeter langen Klinge geholt und damit unvermittelt auf das Opfer eingestochen haben. Der Mann fiel noch in der Wohnung ins Koma und starb trotz einer Notoperation am 1. Dezember 2016.

Schleswig-Holstein Die Wellen schlagen hoch, nachdem bekannt geworden ist, dass die Landesregierung 500.000 Euro für die Förderung interkultureller Sportvereine in den Haushalt eingestellt hat und angeblich allein der Kieler Verein Inter Türkspor von diesen zusätzlichen Haushaltsmitteln profitieren soll. Während die Landesregierung dies abstreitet und darauf hinweist, dass die Förderrichtlinien noch gar nicht formuliert sind und deshalb auch kein Verein überhaupt einen Antrag stellen konnte, verlangt die Opposition vom Innenministerium eine Stellungnahme. Nur Innenminister Stefan Studt (SPD) könne die Angelegenheit zweifelsfrei aufklären.