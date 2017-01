Pflegekräfte finden keinen Parkplatz

1 von 1 Foto: Erdbrügger 1 von 1

Nein, gut zu Fuß ist Michael Bormacher schon lange nicht mehr. Der 54-Jährige kann sehr schlecht laufen und nur schwer aufstehen. Ohne Gehhilfe geht es nicht. Der gebürtige Leverkusener lebt in seiner 29 Quadratmeter großen Wohnung im Clara-Bartram-Weg allein. Deshalb ist er auf Pflege angewiesen – und das zweimal am Tag. Vormittags und nachmittags kommt ein privater Pflegedienst aus Hamburg angereist. Doch mit dem Parken an seiner Straße hapert’s. Das beklagt Bormacher.

„Angestellte von den Banken, Geschäften und der städtischen Verwaltung parken tagsüber hier. Häufig findet der Pflegedienst keinen Parkplatz mehr und macht wieder kehrt“, berichtet Bormacher. Bislang gab es noch die Möglichkeit, auf dem Parkplatz der jüdischen Gemeinde zu parken. Doch spätestens in einer Woche ist auch damit Schluss. Die Synagoge wird derzeit eingezäunt. Einen Schlüssel für das Schloss wird der Pflegedienst nicht bekommen.

Der Clara-Bartram-Weg in unmittelbarer Nähe der Innenstadt – ein Traum für Autofahrer: Hier kann man den ganzen Tag sein Fahrzeug abstellen – und muss nichts dafür bezahlen. Eine Oase des Parkens, die den Geldbeutel schont. Und davon machen viele Angestellte kräftig Gebrauch: „Morgens ab 7 Uhr gibt es eine Völkerwanderung in die Stadt, ab 15 Uhr kommen sie wieder zurück. In anderen Wohngebieten ist es genau umgekehrt“, sagt Bormacher.

Nun ist er kein Einzelfall, wie Ingo Worm, Geschäftsführer der Stiftung „Wir helfen uns selbst“, berichtet. Er hat zu den Mietern einen guten Kontakt, kümmert sich um ihr Wohl. „Wir haben hier 87 Sozialwohnungen. Ein Viertel der Bewohner hat täglich Pflegekraftbedarf. Die Pflegedienste sind alle genervt, dass sie keinen Parkplatz finden“, sagt Worm.

Ganz schön knifflig: Der Stiftung stehen sechs Parkplätze zur Verfügung. Dass diese sechs Pkw-Stellflächen beispielsweise nur für maximal zwei Stunden genutzt werden dürfen, ginge aus rechtlichen Gründen nicht. Anwohner aus den umliegenden Atriumhäusern hätten gegen solch eine Vorschrift geklagt, weil sie durch das ständige Kommen und Gehen eine Lärmbelästigung befürchteten, sagt Worm. „Und sie haben gewonnen.“

Auch ein Schwerbehindertenparkplatz wird Bormacher nicht zugewiesen. Voraussetzungen dafür ist eine außergewöhnliche Gehbehinderung mit dem Merkzeichen „80 aG“. Doch wie zynisch es auch klingen mag: Die Funktionsstörung des 54-Jährigen liegt bei „70 g“.

Aufgeben? Das kommt für Bormacher und Worm nicht in Frage: „Wir appellieren an die Stadt, häufiger zu kontrollieren, damit die sechs Parkplätze für Kurzparker zur Verfügung stehen. Oder die Stadt stellt einen Parkautomaten auf, damit das Parken hier nicht mehr gratis ist“, so Worm.

Im Ordnungsamt weiß man über die Situation im Clara-Bartram-Weg Bescheid. Doch so einfach lässt sich nichts ändern. „Wir können keine Parkgebühren erheben, bevor wir nicht die Parkgebührenordnung der Stadt verändert haben“, sagt Ernst-Günter Steenbock, Mitarbeiter im Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau des Bauamtes.

Einen Hoffnungsschimmer haben Bormacher und Worm noch. „Die Straße ist seit Jahren im Haushalt als Sanierungsfall vermerkt. Auch für 2017. Sie soll zur verkehrsberuhigten Straße umgebaut werden. „Vielleicht könnte man dann eine Veränderung der Regeln durchsetzen“, sagt Worm. Dann könne durch eine Veränderung die Straße umgewidmet werden, so der Vorschlag der beiden. Doch die Politik hat auch ein Wörtchen mitzureden.





