Arbeiten bei XFEL schreiten voran : Perfektes Timing für den Laser

Schenefeld | Die Arbeiten bei XFEL in Schenefeld gehen voran. Wie die Forschungseinrichtung mitteilt, ist der Linearbeschleuniger fertig installiert und die Abkühlung auf minus 271 Grad Celsius, die Temperatur von flüssigem Helium, hat Ende vergangenen Jahres begonnen. Durch das Schießen von 27.000 Laserblitzen in der Sekunde und einer milliardenfach höheren Leuchtstärke als bei herkömmlichen Röntgenstrahlungsquellen durch den 3,4 Kilometer langen Tunnel zwischen Schenefeld und Hamburg-Bahrenfeld wollen Forscher künftig die Welt der kleinsten Teilchen besser verstehen.

Im Beschleunigertunnel haben 96 in Frankreich montierte Module nun ihren Platz gefunden. Mit ihnen werde der Beschleuniger laut XFEL die vorgesehene Energie von 17,5 Gigaelektronenvolt nicht nur erreichen, sondern sogar übertreffen. Die Fortschritte, die das Beschleuniger-Konsortium bei der Montage, den Tests und dem Einbau der Module in den vergangenen Jahren erzielt hat, seien „spektakulär und ein großer Erfolg“, teilte der bisherige Geschäftsführer Massimo Altarelli mit. Er hat den Posten nun an Robert K. Feidenhans’l übergeben.

„2017 wird ein Jahr mit bedeutenden Veränderungen, die mit dem Übergang von Bau und Inbetriebnahme zum Nutzerbetrieb einhergehen“, so Altarelli. „Wir freuen uns auf die erste Ausschreibung, Vorschläge für Experimente an den Instrumenten einzureichen, und die weiteren Schritte hin zum vollen Nutzerbetrieb, um European XFEL zu einer Forschungseinrichtung von weltweiter Bedeutung werden lassen.“ Voraussichtlich im Sommer geht’s los.

Mit einem hochpräzisen Laser-Metronom haben Forscher indes bei Desy erstmals ein kilometergroßes Netzwerk mit einer Genauigkeit im Attosekunden-Bereich synchronisiert. Ein optischer Taktgeber ermöglichte in einem 4,7 Kilometer großen Testnetzwerk in Hamburg für Laser- und Mikrowellen-Signale eine über mehrere Stunden stabile Synchronisation auf 950 Attosekunden genau, wie das Team um Desy-Forscher Professor Franz X. Kärtner im Fachblatt „Light: Science & Applications“ berichtet. Damit war das Timing etwas besser als auf ein Milliardstel einer millionstel Sekunde. So ein hochpräziser Takt ermöglicht exakte Serien von Röntgen-Schnappschüssen ultraschneller dynamischer Prozesse in der Welt der Atome und Moleküle.

Die Zeitgenauigkeit zählt

„Für viele Forschungsfelder ist eine extrem hohe Zeitgenauigkeit von Bedeutung“, betont Kemal Safak, Doktorand in Kärtners Gruppe am Center for Free-Electron Laser Science in Hamburg. Beispielsweise erforderten Erdvermessungen eine Signal-Synchronisation mit Pikosekunden-Genauigkeit, das ist eine billionstel Sekunde. „Hochpräzise Satellitennavigation benötigt eine noch höhere Präzision von bis zu 40 Femtosekunden, genau wie etwa der Zusammenschluss mehrerer Teleskope in der Astronomie.“ Eine Femtosekunde ist eine billiardstel Sekunde, das entspricht 1000 Attosekunden.

Mit sogenannten Elektronen-Röntgenlasern wie XFEL in Schenefeld, dessen Hauptgesellschafter Desy ist, möchten Forscher extrem schnelle Prozesse im Nanokosmos beobachten, etwa wie Biomoleküle ihre Struktur ändern oder wie chemische Reaktionen im Detail ablaufen. „Röntgenlicht ermöglicht eine exzellente räumliche Auflösung auf atomarem Maßstab“, erläutert Safak. „Die Herausforderung liegt darin, die nötige Zeitauflösung im Attosekundenbereich zu erreichen, in dem sich wichtige molekulare und atomare Prozesse abspielen.“

„Das Laser-Mikrowellen-Netzwerk wird den Röntgenlasern eine bis dato unerreichte zeitliche Genauigkeit ermöglichen, so dass sie ihr volles Potenzial entfalten können“, unterstreicht Kärtner. „Das wird die wissenschaftlichen Bemühungen vorantreiben, molekulare Filme aufzunehmen, und damit neue Einblicke in Biologie, Arzneimittelentwicklung, Chemie, Physik und Materialforschung eröffnen.“

1,22 Milliarden Euro kostet das Großprojekt XFEL in Schenefeld. Seit Januar 2009 wird im Kreis Pinneberg gebaut. Ein 3,4 Kilometer langer Tunnel führt von Hamburg-Bahrenfeld nach Schenefeld. In einer unterirdischen Experimentierhalle wird künftig mit Röntgenblitzen geforscht. Die Blitze haben die Eigenschaften von Laserlicht. Damit sind sogar 3D-Aufnahmen auf atomarer Ebene möglich. Etwa 280 Mitarbeiter wird European XFEL nach eigenen Angaben beschäftigen. Am Bau und Betrieb beteiligen sich Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien und Ungarn. Großbritannien hat im Dezember 2014 seine Absicht erklärt, als Mitgliedsstaat beizutreten. Der wichtigste Partner bei Bau und Betrieb ist das Deutsche Elektronen-Synchrotron (Desy) in Hamburg.

von Tanja Plock

erstellt am 14.Jan.2017 | 15:00 Uhr