Region Pinneberg in Kürze : +++ Oldtimer in Ellerhoop +++ Baumschulmuseum startet in die Saison +++ Uetersen vor Cityfest +++

vergrößern 1 von 1 Foto: PT 1 von 1

Ellerhoop Glänzende Oldtimer und blühende Gärten – das gibt es morgen im Arboretum Ellerhoop. Der Volvo-Stammtisch Schleswig-Holstein hat zum Frühjahrstreffen eingeladen und wird mit 44 Fahrzeugen die Gartenschau besuchen. „Darunter befinden sich viele Volvo-Klassiker, wie der Buckelvolvo, der Volvo Amazon und der Volvo P1800, das älteste Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1950“, so Anja Lüttschwager von der Norddeutschen Gartenschau. Die Fahrzeuge werden von 13.30 bis etwa 16 Uhr über das Gelände fahren. Außerdem werden im Eingangsbereich auf dem Hof, Thiensen 4, 18 Oldtimer des Auto Union-Veteranen-Clubs präsentiert.

Pinneberg Das Deutsche Baumschulmuseum an der Halstenbeker Straße 29 in Pinneberg eröffnet am Sonntag, 30. April, die Saison. Bis Oktober können sich Interessierte über Pflanzenjäger informieren, die auf der Suche nach „grünem Gold“ in ferne Welten aufbrachen. Außer Ausstellungselementen ist auch der Vorplatz neu: Deutschlands einziges Baumschulmuseum hat in die Umgestaltung seines Außengeländes investiert. Das war auch dank zahlreicher Spenden möglich. Das Museum zählte 2016 zwischen 2000 und 2500 Besucher.

Uetersen Das Cityfest in der Rosenstadt ist ein Schwergewicht im Uetersener Veranstaltungskanon und gleichrangig mit dem Rosen-, dem Wein- sowie dem Herbst- und Lampionfest mit Holsteiner Apfelmarkt. Gefeiert wird das Cityfest in diesem Jahr am Sonntag, 7. Mai − parallel zur Landtagswahl. Erst wählen, dann feiern, lautet daher auch ein Motto des Tages. Ein anderes betont die Notwendigkeit, die City sauber zu halten und ansprechend zu gestalten: „Uetersen blüht auf“, heißt es somit bis 17 Uhr. Die vielen Angebote verschiedener Akteure richten sich insbesondere an Familien.

Elmshorn Ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche in Elmshorn: Die Politik hat beschlossen, jetzt doch auf die kostenlosen Container zurückzugreifen, die das Land zur Verfügung stellt. Zwei Container sollen im Steindammpark aufgestellt werden. Die CDU hat einen neuen Vorschlag ins Spiel gebracht: Das Jugendcafé könnte in das Mühlencafé, eine Anlaufstelle für Flüchtlinge, integriert werden. Die Stadt ist Mieter des Gebäudes in der Mühlenstraße. Container oder Café? Grünen-Fraktionschefin Silke Pahl kann sich sogar vorstellen, beide Vorhaben parallel auf den Weg zu bringen.

Wedel Aufgrund des Maibaumfests kommt es am Montag, 1. Mai, zu Verkehrsbehinderungen. Ab 10.30 Uhr bewegt sich der Umzug von Schulauer über Gorch-Fock-, Bahnhofs - und Hafenstraße zum Altstadtmarkt. Dort quert er gegen 11 Uhr die B431.

Quickborn Der Historiker und Journalist Matthias von Hellfeld hat den Rechtspopulismus bei einem Besuch in Quickborn als die größte Gefahr für ein geeintes und starkes Europa bezeichnet. Hellfeld sprach auf Einladung des Kultur-Vereins Quickborn vor gut 70 Zuhörern über die Risiken der aktuellen Entwicklung für das Bündnis.

Schenefeld Die Planungen für eine Bepflanzung der Schenefelder Kita Biene Sonnenstrahl nimmt Formen an. Mit besonderen Hydrokulturen soll das Luftklima verbessert werden. In der Vergangenheit hatten Erzieher und Kinder über Atemwegsbeschwerden geklagt. „Die Pflanzenberatung der Universität Hamburg im Botanischen Garten empfiehlt eine Luftfeuchteerhöhung mittels eines biotechnischen Luftbefeuchtungssystems“, sagte Leiterin Morna Fiedler.

Hamburg Ein siebenjähriger Junge ist am Mittwochnachmittag in Hamburg-Bahrenfeld von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Junge war hinter einen einparkenden Lkw getreten, wodurch ihn der 22 Jahre alte Fahrer übersah. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Bürgersteig standen nach Angaben der Sprecherin weitere Kinder und Erwachsene. Von ihnen wurde niemand verletzt.

Schleswig-Holstein Die bislang größte Anti-Terror-Übung in Schleswig-Holstein hat am Donnerstagmorgen in Kiel begonnen. Rund 1500 Polizisten, Rettungskräfte und Opfer-Darsteller sind beteiligt. Aus sieben weiteren Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) sind Polizei-Spezialkräfte sowie Bundespolizei und Wasserschutzpolizei dabei. Die Eliteeinheit GSG9 der Bundespolizei ist als Beobachter vertreten, die Bundeswehr leistet logistische Hilfe. Über Kiel kreisen Hubschrauber.