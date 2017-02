Offener Ganztag soll besser werden

Die SPD Halstenbek will nicht mehr länger stillhalten. Laut Schulausschussvorsitzende Maythe Spott geht die Fraktion in die Offensive, um in ihrer Kommune die offene Ganztagsbetreuung auf ein neues Niveau zu heben. Stichwort: Qualitätsoptimierung. Für die nächste Sitzung des Gremiums am Mittwoch, 29. März, ab 19 Uhr im Rathaus, will die Partei einen Antrag vorlegen.

Im Kern geht es insbesondere um die „zeitliche Abdeckung: Für alle Schüler, die am Betrieb des offenen Ganztages teilnehmen, soll eine Betreuung an allen unterrichtsfreien Tagen sichergestellt werden. Dies schließt neben den Ferien auch weitere unterrichtsfreie Tage wie beispielsweise Schulentwicklungstage oder Elternsprechtage mit ein“, heißt es in dem Antrag, der unserer Zeitung vorliegt. Kostenschonend sollen dabei Kooperationsmodelle zwischen den Schulen untereinander sowie mit sonstigen Einrichtungen, beispielsweise dem JubA 23, angestrebt werden. Zudem solle auch den neuen Erstklässlern ab dem Stichtag 1. August sowie Kinder mit besonderem Betreuungs- und Förderbedarf eine Teilnahme am offenen Ganztag ermöglicht werden.

„Es geht primär um die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, so Spott. „Beispielsweise sollen Alleinerziehende nicht auf den für sie teureren Hort ausweichen müssen, nur weil sie die unvollständige Ferienbetreuung nicht mit ihrem Beruf vereinbaren können“, betont Spott.

Die Sozialdemokraten streben als Ziel den „Segen“ durch die Gemeindevertretung an. Im Antrag enthalten ist des Weiteren das Vorbild Wolfgang-Borchert-Gymnasium: Dort wurde vor Kurzem eine Ganztagsbetreuung für die fünften und sechsten Klassen eingeführt. „Die Verwaltung wird um einen Sachstandsbericht hinsichtlich der Umsetzung des diesbezüglichen Beschlusses gebeten“, heißt es im Antrag.

Weil die Schulkindbetreuung im Grundschulsektor in Halstenbek zurzeit unterschiedlich geregelt ist, setzt die SPD-Fraktion zu guter Letzt darauf, dass der Politik für die Haushaltsberatungen jährlich Zahlen zur Verfügung gestellt werden. Denn: Die Initiative kostet Geld. Dessen ist sich Spott bewusst. Im Kern geht es laut der Politikerin unter anderem um den Zuschussbedarf der Gemeinde pro Betreuungsstunde pro Kind. Aber: „Durch Kooperationsmodelle bei der Betreuung in unterrichtsfreien Zeiten sollen Mehrkosten minimiert werden.“

















von Dietmar Vogel

erstellt am 01.Feb.2017 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen