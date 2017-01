1 von 1 Foto: Thieme 1 von 1

Der Verkehr in der Metropolregion wird stetig dichter und hektischer. Die Umgangsformen werden schlechter. Das empfinden jedenfalls viele Busfahrer der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) so. Deswegen wirbt das Unternehmen nun mit frechen Sprüchen für mehr Rücksicht auf der Straße.

So soll etwa der zweideutige Satz „Öfter mal einen fahren lassen“ motivieren, die Busse beim Anfahren aus der Haltebucht zu lassen. „Vielen Autofahrern ist nicht bewusst, dass ein Bus mit gesetztem Blinker Vorfahrt hat“, sagte Martin Beckmann, Sprecher der VHH, gestern auf dem Betriebshof in Schenefeld während der Präsentation der Kampagne. Bussen des Linienverkehrs und Schulbussen ist laut Straßenverkehrsordnung das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen. Wenn nötig, müssen andere Fahrzeuge warten (siehe Infokasten).

Mangelnde Rücksichtnahme ist aus Sicht der VHH ein Sicherheitsrisiko. „Autofahrer, welche die Vorfahrt missachten, erhöhen die Unfallgefahr. Sie gefährden sich, die Passagiere und den Busfahrer“, sagte Beckmann.

Konkrete Zahlen zu Unfällen und Beinahezusammenstößen können die VHH nicht liefern. Busfahrer Patrick Mike Ullrich sagte aber: „Ich bin seit etwa sechs Jahren für die VHH unterwegs. Phasenweise geht es auf den Straßen deutlich aggressiver zu als früher. Vor allem im Berufsverkehr bedeutet das viel Stress. Und manchmal scheinen selbst Polizeibeamte nicht zu wissen, dass blinkende Busse Vorfahrt haben.“

VHH-Geschäftsführer Jan Görnemann erläutert den Hintergrund der Kampagne: „Wir wollen nicht mahnend, sondern mit einem Augenzwinkern an die Sache herangehen.“ Die Sprüche kommen nicht von einer Werbeagentur, sondern von den VHH-Mitarbeitern. „Wir haben unternehmensweit aufgerufen, Vorschläge einzureichen und etwa 30 Slogans bekommen. Sechs davon haben wir ausgewählt“, sagte Görnemann.

Auch Ullrich hat einen Vorschlag eingereicht. „Lass mich vor und 80 Likes sind dir sicher“ prangt nun auf dem Heck eines Hybridbuses – eine Anspielung auf Sympathiebekundungen („Likes“) im sozialen Netzwerk Facebook. Insgesamt sechs Wagen sind bereits bedruckt, weitere sollen folgen.

Wichtig ist den VHH aber nicht nur die Sicherheit auf der Straße. „Wir wollen schließlich auch pünktlich sein, etwa damit unsere Passagiere ihre Anschlüsse nicht verpassen. Die Fahrpläne sind heute so eng getaktet wie nie zuvor und jeder Bus, der nicht in den fließenden Verkehr gelassen wird, verliert wertvolle Minuten“, sagte Görnemann.

Die Verkehrsbetriebe wollen ihre Kampagne in Zukunft ausweiten. Alle Bürger der Metropolregion sind aufgerufen, witzige Sprüche zu erfinden und per E-Mail an spruch@vhhbus.de zu senden. Die besten werden dann ebenfalls auf Bussen durch Hamburg und Umgebung rollen.

von Tobias Thieme

erstellt am 07.Jan.2017 | 16:00 Uhr