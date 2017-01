Schließung : Nur noch 15 Bewohner leben im Pflegeheim

1 von 1 Foto: Symbolfoto: David Hecker/dpa 1 von 1

Das letzte Quartal ist bereits angebrochen: Am 31. März ist Schluss. Dann schließt das Kummerfelder Alten- und Pflegeheim für immer seine Türen. Die allermeisten Bewohner haben bereits eine neue Unterkunft. Nur noch 15 Senioren werden in dem Heim versorgt.

Am 5. Oktober des vergangenen Jahres hatte die Geschäftsführung der Regio-Kliniken beschlossen, das Kummerfelder Heim zu schließen. Als Grund wurden die Millionen-Defizite genannt, die die Pflegesparte des Krankenhausunternehmens seit Jahren einfährt.

Zu dem Zeitpunkt lebten mehr als 90 Senioren in dem Heim mit seinen insgesamt 102 Plätzen. Klinik- und Pflegeheimleitung hatten den Bewohnern Hilfe bei der Suche nach neuen Heimplätzen zugesagt. Das scheint zu klappen. „Die Vermittlung läuft gut und ruhig“, sagt Regio-Sprecher Sebastian Kimstädt.

Bislang hätten die meisten Senioren neue Heimplätze im Kreis Pinneberg gefunden. Nur wenige würden künftig außerhalb der Kreisgrenzen leben. Allerdings laut Kimstädt nur deshalb, weil das für sie selbst oder ihre Familien angenehmer gewesen sei. Kimstädt: „Es ist gelungen, individuelle Lösungen zu finden.“ Betreuung und Beratung seien von Anfang an gut gelaufen. Auch für die übrigen Bewohner werde sich eine vernünftige Lösung finden, glaubt er. Er ist deshalb sicher, dass das Kummerfelder Heim spätestens am 31. März, wie geplant, geschlossen wird.

Offen ist dagegen weiterhin die Zukunft des zweiten Alten- und Pflegeheims der Region-Kliniken in Elmshorn. Die Geschäftsführung hatte von den Mitarbeitern Gehaltsverzicht in Höhe von 15 Prozent verlangt. Das hatten die Mitarbeiter abgelehnt. Eine Einigung gibt es noch nicht. Regio werde die Gespräche über die Zukunft des Heims in diesem Jahr fortsetzen, kündigte Kimstädt an.

