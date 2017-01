Bönningstedt : Nun sollen die Bürger entscheiden

Bürgerentscheid: Der Zeitplan Spätestens 42 Tage vor dem Tag der Entscheidung muss wegen möglicher Briefabstimmungen der Antrag in der Gemeindevertretung oder dem zuständigen Ausschuss besprochen werden. Fällt der Beschluss, einen Bürgerentscheid auszuführen, müssen Beisitzer und Stellvertreter für den Gemeindeabstimmungsausschuss benannt und bekannt gegeben werden. Außerdem müssen Abstimmungsleiter sowie Stellvertreter berufen werden. Dann erfolgt die Aufteilung in Stimmbezirke und die Benennung von Wahlräumen. Parallel dazu wird ermittelt, wie hoch der Bedarf an Vordrucken ist und wer diese erstellt. Wahlberechtigt ist, wer am 42. Tag vor der Wahl seinen Wohnsitz im Ort gemeldet hat. Spätestens 21 Tage vor der Wahl müssen die Wähler ihre Wahlberechtigungskarten erhalten haben. Ab dem 13.Tag vor dem Urnengang muss Briefwahl möglich sein. Mindestens sechs Tage vor der Stimmabgabe müssen Zeit, Ort und nähere Einzelheiten öffentlich bekannt gemacht worden sein. uts