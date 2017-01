Pinneberg : Nicks besonderer Start ins neue Jahr

1 von 1 Foto: pt 1 von 1

Pinneberg | Um 8.30 Uhr am Montagmorgen ist es normalerweise im Pinneberger Hallenbad sehr ruhig – lediglich die Reinigungskräfte sind bei der Arbeit. Nicht so am vergangenen Montag. Birgit Vollmar, Betriebsleiterin, öffnete schon früh die Türen für ganz besondere Gäste: die Tauchlehrer Reiner Warnke, Dirk Lehmann und dessen Frau Heike, den Ellerbeker Jochen Athmer und dessen Sohn Nick (11).

Sie schleppten Kisten und Taschen zum Sprungbecken, verschwanden in den Umkleiden und kamen kurz darauf in Neopren-Anzügen zurück. „Nick ist so aufgeregt, dass er kaum schlafen konnte“, berichtete sein Vater. Denn dass der Elfjährige überhaupt wieder gehen, geschweige denn schwimmen und tauchen können wird, ist bei Weitem keine Selbstverständlichkeit.

Gut zwei Jahre sind vergangen, seit sich Nick bei einem Sturz vom Baum schwerste Schädelverletzungen zuzog. Über die Fortschritte in seiner Genesung staunen selbst die Ärzte – doch inzwischen sind es nur noch kleine Schritte nach vorn.

„ Jochen taucht in unserem Verein, dem SC Pinneberg, da bin ich an ihn herangetreten mit der Idee, Nick ans Tauchen heranzuführen und ihn so zu motivieren“, berichtete Lehmann. Der 53-Jährige hat genau wie Warnke eine spezielle Ausbildung absolviert, um auch Menschen mit Handicap die Welt unter Wasser erleben zu lassen.

„Wir verständigen uns unter Wasser mit Handzeichen“, erklärte Lehmann und zeigte Nick die wichtigsten Botschaften wie etwa „Alles OK“, „Etwas stimmt nicht“ oder „Mir ist kalt“. Aufmerksam hörte Nick zu und gab sogleich zu verstehen, dass er alles verstanden hat.

Kaum hatte der Junge die Flossen angezogen und die Taucherbrille aufgesetzt, war er auch schon im Wasser. „Wir prüfen jetzt als erstes, ob die Brille dicht ist“, sagte Lehmann und reichte ihm einen Schnorchel. Dann erläuterte der Tauchlehrer, was zu tun ist, wenn die Brille unter Wasser vom Kopf rutscht oder das Mundstück versehentlich herausrutscht. Dann endlich war es so weit: Nick legte die Weste mit der Atemluftflasche an und glitt gemeinsam mit beiden Tauchlehrern immer weiter nach unten in dem vier Meter tiefen Becken.

Am Beckenrand beobachteten Heike Lehmann, Jochen Athmer und Vollmer, wie die Taucher Runde um Runde zogen. „Klappt ja hervorragend“, waren sich alle einig. Gute 20 Minuten später kamen die drei wieder an die Oberfläche – und das Strahlen auf Nicks Gesicht entlohnte alle Beteiligten für ihre Mühen. Weder erhalten die Tauchlehrer ein Entgelt, noch berechnet das Schwimmbad Gebühren. „Das machen wir sehr gern“, betonte Vollmar. Insgesamt durfte Nick an diesem Morgen mehr als eine Stunde lang tauchen – Spiele und Übungen meisterte er dabei so mühelos, als ob er schon längst geübter Taucher wäre.

„Bei Tauchern mit Handicap sind in der Regel nicht Zweier- sondern Dreier-Teams unterwegs“, erklärte Lehmann. So könne sichergestellt werden, dass in einem Notfall schnelle Hilfe gewährleistet wird. „Nicks Ärzte waren von der Idee begeistert und nach der Untersuchung durch einen Tauchmediziner und Rücksprache mit dem behandelnden Neurologen haben alle grünes Licht gegeben“, sagte Lehmann.

Beinahe hätte der Termin jedoch noch verschoben werden müssen: Mehrere Tauchpartner fielen wegen Erkältungskrankheiten aus – doch Lehmann gab nicht auf: Stundenlang telefonierte er mit möglichen Partnern, ließ sich weiterempfehlen und landete schließlich bei Warnke in Hamburg. Lehmanns Dank wehrte er mit „Hey, genau dafür haben wir das doch gelernt“ ab – und Nicks Strahlen an diesem Morgen gab ihm Recht.

"Gemeinsam" - Hilfe für Nick: Der Verein „Gemeinsam“ unterstützt benachteiligte Kinder und Jugendliche im Kreis Pinneberg finanziell. Wer Familie Athmer helfen möchte, spendet unter dem Stichwort „Nick“ auf das Vereinskonto bei der Sparkasse Südholstein: IBAN: DE64230510300015037237; BIC: NOLADE21SHO.

von Ute Springer

erstellt am 09.Jan.2017 | 10:55 Uhr