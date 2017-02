Newcomer im besten Mannesalter

1 von 1 Foto: Nordward Ho 1 von 1

In ihren zeitlosen, kernigen Songs fangen sie das norddeutsche Lebensgefühl ein, thematisieren in den schnörkellosen Texten, was die Menschen im hohen Norden beschäftigt und überzeugen mit ihren druckvollen Beats, Charme und Wortwitz eine wachsende Fangemeinde: Die Band „Nordward Ho“ kommt für ein Konzert in den Kreis Pinneberg und zeigt am Sonnabend, 11. Februar, im Ellerhooper „Das Knopf“, Dorfstraße 20, dass ihr Küstenrock so vielseitig ist wie die Musiker, die dahinterstehen.



Mix aus Funk, Reggae, Blues, Pop und Rock

Los geht es um 20 Uhr, und mit etwas Glück können einige unserer Leser den Abend bei freiem Eintritt genießen. Unsere Zeitung verlost fünfmal zwei Karten. Dieter Hahn (Bass), Michael Boller (Gesang), Holger Seidel (Gitarre), Mathias Bohné (Schlagzeug) und Jens-Peter Hahn (Gitarre) sind Unternehmer, Truckerfahrer und Weltenbummler, allesamt jenseits der 50 und in gewisser Weise Newcomer. Ihre Band „Nordward Ho“ wurde erst 2010 gegründet, sicherte sich aber nur zwei Jahre später bereits den zweiten Platz beim Hamburger Oxmox Bandcontest und wird auch von Kritikern vor allem wegen ihrer musikalischen Bandbreite gelobt. Alle Musiker spielten vorher bereits in anderen Formationen und bringen nun ihre künstlerische Erfahrung als Küstenrocker ein.

Das Ergebnis sind Songs, die unter die Haut gehen und im Kopf bleiben. In Titeln wie „Edeltraut“, „Wahre Liebe“, „Norddeutsch“ oder „Hafenblues“ erzählen die fünf Musiker liebenswerte kleine Geschichten, kombinieren Blues, Reggae, Funk, schnörkellosen Rock und wunderschönen Pop und haben nicht zuletzt durch ihren ganz eigenen Groove einen hohen Wiedererkennungswert.

„Nordward Ho“ – der ungewöhnliche Name ist eine Abwandlung des Wikingerrufs „Westward Ho“– treffen den Nerv ihres Publikums mit ihren Liebeserklärungen an das Meer, die Seeluft und die norddeutsche Lebensart. Auch im „Knopf“ werden sie ihr Publikum mit maritimen Geschichten, Wortwitz und Charme unterhalten, von den großen und kleinen Begebenheiten am und auf dem Wasser erzählen und dabei alle Musikstile kräftig mixen. Der Eintritt kostet zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse.



