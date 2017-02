Neugierde auf Abi an der Voght-Schule

Das Ministerium für Schule und Berufsbildung in Kiel hat am 10. Mai 2016 die gymnasiale Oberstufe an der Rellinger Caspar-Voght-Schule (CVS) zum Schuljahr 2017/2018 genehmigt. Voraussetzung: Etwa 50 Schüler müssen die Basis für das Abi an der Grund- und Gemeinschaftsschule bilden. Rektor Jochen Kähler sowie Stellvertreterin Andrea Rönnau fielen Steine vom Herzen: Zum Infoabend und den anschließenden Anmeldungstagen erschienen etwa 90 interessierte Schüler. „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Start im ersten Jahr schaffen werden“, gibt sich Kähler euphorisch.

Doch bis zum Sommer und in den kommenden Jahren ist noch viel zu tun. Die Planungen für Umbau und Erweiterung des Komplexes am Schulweg laufen auf Hochtouren. 14 Millionen Euro will die Kommune in die Erweiterung mit zusätzlich etwa 2000 Quadratmeter Raum investieren.

Für Kähler und sein Team bedeutet die Abi-Option auch, die inhaltlichen Voraussetzungen für die geplante Dreizügigkeit in der Oberstufe zu schaffen. Dabei hat die Erweiterung des Kollegiums Priorität. Pädagogen mit Schwerpunkt Spanisch dürften künftig an der CVS ein- und ausgehen. „Spanisch als zweite Fremdsprache wird gewünscht“, bilanziert Kähler. Latein und Französisch können bereits angeboten werden.

Für Kähler bedeutet das: Telefonate führen, um auf dem hart umkämpften Lehrermarkt fündig zu werden. Aber auch hier ist Kähler optimistisch: „Alles, was wir hier tun, tun wir für unsere Schüler.“

von Dietmar Vogel

erstellt am 09.Feb.2017 | 16:00 Uhr

