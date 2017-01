Jagd nach dem „Guide Bleu“ von 1939 : Neues Buch vom Bestsellerautor aus Halstenbek

1 von 1 Foto: KiWi 1 von 1

Halstenbek/München | Tom Hillenbrand ist ein Bestsellerautor. Der gebürtige Halstenbeker mit Wohnsitz in München hat einen Riecher für gute, erfolgreiche, spannende Geschichten. Für Figuren, mit denen der Leser mitfiebern kann. Eine solche ist Xavier Kieffer. Ein Luxemburger Koch, der sich im Handumdrehen in atemberaubende Abenteuer stürzt. Bereits der fünfte Krimi in der Kieffer-Reihe erscheint heute: „Gefährliche Empfehlungen“ lautet der Titel.

„Es geht um verschlüsselte Botschaften in einem alten Gastroführer, um eine vergessene Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg bei der Befreiung Frankreichs durch die Alliierten, um politische Machenschaften auf höchster Ebene und rivalisierende Geheimdienste – und, wie immer, auch um gutes Essen. Dazu erzählt Tom Hillenbrand ganz nebenbei auch die Geschichte der französischen Küche von ihren Anfängen bis heute.“ So kündigt der KiWi-Verlag das Abenteuer auf etwa 320 Seiten an – und es liest sich so aufregend, dass die Lektüre ein „Must have“ sein dürfte.

Zum weiteren Inhalt: Der Gourmet Kieffer steckt mittendrin in einer aufregenden Geschichte und verfolgt Spuren in Paris, Berlin, Luxemburg und Meurthe-et-Moselle. Dabei entkommt er knapp mehreren Anschlägen auf sein Leben. Die Fans der Buchreihe begegnen auch dem eitlen, aber erfolgreichen argentinischen Fernsehkoch Gutiérrez Esteban, genannt der „Küchen-Leonardo“ sowie Valérie Gabin, Kieffers Pariser Freundin und Gastroführer-Chefin, dem charmanten Rieslings-Vernichter Pekka Vatanen sowie François Allégret, nunmehr Präsident der République Française – ein perfektes Potpourri für eine kurzweilige Lektüre.

Und darum geht es im Detail: Frankreichs legendärer Gastroführer „Guide Gabin“ lädt zu einem rauschenden Fest in seinem neuen Firmenmuseum in Paris, und der Luxemburger Koch Xavier Kieffer ist mittendrin. Während der Feier verschwindet eines der Exponate – die extrem seltene Ausgabe des „Guide Bleu“ von 1939, von der nur wenige Exemplare existieren. Kieffer beginnt, Nachforschungen anzustellen. Bald erfährt er, dass wegen der Sternebibel bereits mehrere Menschen sterben mussten. Aber was ist so gefährlich an einem über siebzig Jahre alten Restaurantführer? Für Kieffer beginnt ein bedrohliches Wettrennen um ein Geheimnis, das weit bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreicht und an dem auch verschiedene Geheimdienste großes Interesse zeigen...

Tom Hillenbrand selbst wird heute in Luxemburg, Cercle Cité, bei der Buchpremiere anwesend sein. Am 2. Februar liest der Erfolgsautor bei Leuenhagen & Paris in Hannover, am 3. Februar im Buchhaus am Markt in Detmold. Tipp für ungeduldige Fans: Der erste Luxemburg-Bestseller „Teufelsfrucht“ soll mit einem Budget von sechs Millionen Euro und Superstar Moritz Bleibtreu verfilmt werden.

Tom Hillenbrand, geboren 1972, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Ressortleiter bei Spiegel online. Seine Sachbücher und Romane – darunter die kulinarischen Krimis mit dem Luxemburger Koch Xavier Kieffer als Ermittler – haben sich bereits Hunderttausende Male verkauft, sind in mehrere Sprachen übersetzt und standen auf der Spiegel-Bestseller- sowie der Zeit-Bestenliste. Für seinen Roman „Drohnenland“ wurde er unter anderem mit dem Friedrich-Glauser-Preis für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet. Zuletzt erschien sein historischer Abenteuerroman „Der Kaffeedieb“ und sein E-Book „Des Königs NSA“.

von Dietmar Vogel

erstellt am 12.Jan.2017 | 17:00 Uhr