Neuer Inklusionschor gegründet

„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“, schallt es durch den Raum. Chorleiter und Gitarrist Peter Runck steht inmitten einer Gruppe von zwölf Menschen mit Handicap. Mit Spaß singen die Beteiligten Lieder wie „Auf der Reeperbahn“ und „Schön ist die Liebe am Hafen“.

„Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf“, sagt etwa Barbara ins Mikrofon. Der Sound der Singenden erfährt wohldosierte Verstärkung durch Akkordeonklänge von Klaus-Dieter Trost und Jana.

Die Mitglieder der Lebenshilfe Schenefeld haben einen neuen Chor ins Leben gerufen. Das Angebot soll helfen, Menschen mit Handicap noch besser in die Gesellschaft zu integrieren. „Es dürfen hier zukünftig gerne noch mehr kommen“, erläutert die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Birgit Schröder. Das Inklusionsangebot richtet sich an alle Personen, die gerne singen.

Ziel der Initiatoren ist es, Menschen während der Choreinheit Lebensfreude und Selbstbewusstsein zu vermitteln. „Menschen mit Behinderungen werden nicht immer nett behandelt“, erläutert der Chorleiter Peter Runck (63) und stellvertretende Vorsitzende der Lebenshilfe Schenefeld. Ziel sei es, das Netzwerk für die zumeist lobbylose Gruppe auszubauen. Mehr als 50 Partner wirken bereits mit.

Bürgermeisterin Christiane Küchenhof schaute ebenfalls bei der Auftaktveranstaltung vorbei. „Es ist eine tolle Idee, behinderte und nichtbehinderte Menschen zusammenzubringen“, lobte Küchenhof. Ein solches Angebot habe in Schenefeld noch gefehlt. „Jetzt haben wir es“, freute sich die Bürgermeisterin.

Beim übergeordneten von Runck initiierten Chorverein B-Note singen Menschen in fünf Generationen, mit und ohne Handicap. Runck leitet den Chor der Lebenshilfe Schenefeld bereits seit 2010. Die Idee, einen Verein für Menschen mit Behinderung zu gründen, setzte er 2007 um. „Das Musizieren macht einen Heidenspaß“, so der gelernte Steinway-Klavierbauer und Krankenpfleger.

Wie die Menschen profitieren? „Das Singen gibt den Menschen Selbstbewusstsein“, so der Chorleiter. Sie merkten, dass ihnen „Musik Spaß und Lebensfreude“ bringe. Runck leitet weitere Vorhaben wie ein Projekt bei der Lebenshilfe Pinneberg. „Die Menschen singen dort begeistert, während sie in den Werkstätten arbeiten“, erläutert der 63-Jährige. Weit über 100 Menschen nähmen teil. Ein Erfolgsrezept. Mit lediglich zehn Teilnehmern fing er dort vor sechs Jahren an.

Runck gründete 2011 den Chor Rockende Senioren Niendorf. Darüber hinaus ist er in zwei Kindergarten-Chören in Niendorf und in Horneburg eingebunden. Wer sich für den Schenefelder Chor interessiert, kann in der Tagesstätte der Lebenshilfe, Schenefelder Platz 24, jeweils mittwochs von 16 bis 17 Uhr vorbeischauen.

von Tanja Plock

erstellt am 19.Jan.2017 | 12:44 Uhr

