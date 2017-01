Region Pinneberg in Kürze : +++ Neue Tempo 30-Zone in Elmshorn +++ Neue Rektorin in Pinneberg +++ Neuer Eigentümer der Papierfabrik in Tornesch +++

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Elmshorn Lkw-Aufkommen und gefahrene Geschwindigkeiten: 18 Tage lang hat die Stadt Elmshorn den Verkehr in der Köllner Chaussee beobachtet, auch mit Radarmessungen. Gestern fiel im Rathaus die Entscheidung: Für diese Straße wird Tempo 30 angeordnet. Zudem wird ein beidseitiges Halteverbot verhängt. „Beide Maßnahmen sollen so schnell wie möglich umgesetzt werden“, bestätigte Amtsleiterin Petra Langefeld. Die Stadt stehe in enger Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises.

Pinneberg Seit 1. Januar ist es offiziell: Susanne Gilberg-Lemke ist neue Schulleiterin am Schulzentrum Nord in Pinneberg. Die 62-Jährige übernahm die Leitung der Schule bereits im Juni 2015 kommissarisch, nachdem Rektor Holger Witt ausschied. Gilberg-Lemke wechselte 1980 von Niedersachsen nach Pinneberg. Mit 37 Jahren Erfahrung im Schuldienst im Gepäck stellt sie sich nun neuen Herausforderungen.

Tornesch Der neue Eigentümer sitzt in München: Die Papierfabrik Meldorf in Tornesch gehört seit dem 1. Januar der Certina Production AG, einer Tochter der Certina Holding mit Sitz in der bayerischen Landeshauptstadt. Mehr als 50 Jahre war zuvor die Panther-Gruppe Eigentümer des Unternehmens. Der Verkauf erfolge aus strategischen Gründen, teilte die Papierfabrik mit. Auswirkungen für die mehr als 100 Beschäftigten soll es nicht geben.

Lutzhorn Der Zeitplan steht: Am 2. März werden Svea Gustafsen aus Lutzhorn und Birgit Bartsch aus Tornesch zu ihrem Rallye-Abenteuer nach Afrika aufbrechen. Um den Rallye-Start gebührend zu feiern, wird es vorab eine Veranstaltung auf dem Barmstedter Marktplatz geben. Am Sonnabend, 25. Februar, haben Interessierte ab 11.30 Uhr die Gelegenheit, das Team kennenzulernen und sich das Gefährt der beiden Kreis Pinnebergerinnen anzuschauen. Bartsch und Gustafsen werden an der Charity-Rallye Dresden – Dakar – Banjul teilnehmen.

Schenefeld Die Schenefelderin Isabel Wundrach hat sich ihren Traum erfüllt: Sie lebt unter der kalifornischen Sonne. Zunächst in Los Angeles, heute auf einer Pferde-Ranch im Tenecula Valley. Zischenzeitlich hatte sie berühmte Nachbarn wie Justin Bieber und den Kardashian-Clan. USA-Fan war sie schon immer. „Die Palmen, das gute Wetter – das hat mich einfach angezogen“, sagt die 28-Jährige. Nachdem sie als Au Pair ihren Freund kennengelernt hatte, wanderte sie 2012 aus.

Wedel „Wir können keine Strukturen aufrecht erhalten, die unsere Kunden nicht nachfragten“: Mit diesen Worten kündigte Stadtsparkassen-Vorstandsvorsitzender Marc Cybulski gestern einschneidende Veränderungen eben jener Strukturen des Wedeler Geldinstituts an. Noch im laufenden Jahr wird die Geschäftsstelle an der Doppeleiche geschlossen. Die Filiale am Hasenkamp in der Moorwegsiedlung wird ebenfalls noch 2017 reduziert auf den Selbstbedienungs-Bereich (SB) mit Geldautomat, Kontoauszugdrucker und Überweisungsterminal.

Ellerau Die Ellerauer Feuerwehr ist 2016 um acht auf 63 Mitglieder gewachsen. Tagsüber stehen trotzdem nicht so viele Kameraden zur Verfügung, wie Wehrführer Jan Ahlers es sich wünscht. Seine Truppe arbeitete während des Jahres 54 Einsätze ab. Am Sonnabend, 1. April, will die Feuerwehr eine Jugendabteilung gründen. 21 Kinder zeigten bereits Interesse. Für Sonnabend, 14. Januar, laden die Betreuer zu einem Infotag ab 14 Uhr in der Feuerwache, Brombeerweg 112, ein.

Hamburg Die FDP in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert die Auflösung des Staatsvertrags der Stadt mit den muslimischen Verbänden. Der Vorstoß, über den die Bürgerschaft am 18. Januar beraten soll, richtet sich insbesondere gegen die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) und das Islamische Zentrum Hamburg.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein hat das vergangene Jahr mit einem Haushaltsüberschuss von 565 Millionen Euro abgeschlossen. Darüber informierte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag das Kabinett. Heinold schlug der Landesregierung vor, aus dem Überschuss 180 Millionen Euro in das Sondervermögen „Impuls“ zur Modernisierung der Infrastruktur zu geben. Die verbleibenden rund 385 Millionen sollen in den Abbau von Altschulden fließen.