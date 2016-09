Region Pinneberg in Kürze : +++ Neue Leitungen für Quickborn - Sperrung +++ „Nachtflohmarkt“ in Pinneberg +++ Naturschutz in Schenefeld +++

1 von 1 1 von 1

Quickborn Die Feldstraße in Quickborn wird von Montag, 26. September, bis voraussichtlich Sonntag, 30. Oktober, voll gesperrt. Während dieser Zeit werden neue Versorgungsleitungen verlegt, kündigte die Verwaltung gestern an. Die Sperrung wird an der Kieler Straße beginnen und sich bis zur ersten Kurve in Höhe der Hausnummern 10 und 11 erstrecken. Die Baufirma will Anliegern im Fortschritt der Arbeiten die Zufahrt zu ihren Grundstücken ermöglichen. Das Haus des Deutschen Roten Kreuzes und der gesperrte Straßenteil sind über die Straße Am Mühlenberg erreichbar.

Schenefeld Zehn Tonnen Kies sollen am Sonnabend, 8.Oktober, in die Düpenau geschüttet werden. Beim diesjährigen Bachaktionstag wird das Bachbett wieder mit Kies renaturiert. Dadurch verändert sich die Strömung und Pflanzen und Tiere können sich dort besser ansiedeln. Das Gewässer soll so wieder ein natürlicher Lebensraum werden. Bereits zum vierten Mal organisiert der Naturschutzbund Schenefeld/Halstenbek den Aktionstag in Schenfeld.

Pinneberg Unternehmungslustige sollten sich Sonntag, 25. September, rot im Kalender anstreichen: Gleich drei Anlässe locken in Pinnebergs City. Beim 22. Stadtwerkelauf werden 500 Läufer erwartet. Sie treten über 2000, 3000, 5000 und 10.000 Meter an. Um 13 Uhr, eine Stunde, nachdem die letzten Läufer sich auf den Weg gemacht haben, fällt der Startschuss für den dritten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. Neu ist ein „Nachtflohmart“ auf dem Lindenplatz.

Elmshorn Ab 2017 soll ein Wedeler Unternehmen kreisweit für die Entsorgung der gelben Säcke zuständig sein. Das Ergebnis der Ausschreibung sorgte für einen Aufschrei der Bürgermeister, die dem Unternehmen die Eignung absprachen. Jetzt interveniert die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (Gab): Sie hat den Auftraggeber aufgefordert, die Auftragsvergabe an den Bestbieter noch mal unter dem Gesichtspunkt Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu überprüfen.

Barmstedt Das Standesamt des Amts Rantzau ist vor Kurzem von der Standesamtsaufsicht des Kreises Pinneberg überprüft worden. Das hat Amtsdirektor Heinz Brandt während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses berichtet. Dem Standesamt sei danach eine ausgezeichnete Führung mit einem hohen Maß an logistischer Leistung bescheinigt worden. „Unsere Mitarbeiter trauen außerhalb der normalen Zeiten und außerhalb des Amtsgebäudes“, sagte Brandt. Heedes Bürgermeister Reimer Offermann merkte außerdem an, dass im Amt auch im Gegensatz zu größeren Städten, die Wartezeit für Bürger erheblich kürzer sei. „Bei uns kann doch jeder vorbeikommen und wird bedient, ohne ein halbes Jahr warten zu müssen.“

Wedel Neubesetzung für einen von zwei Ratssitzen der FDP Wedel: In de Sitzung am Donnerstag, 22. September, wird Helmut Thöm als neues Mitglied der Liberalen verpflichtet. Er folgt auf Waldemar Herrmann. Auf Anfrage sagte Fraktionschefin Renate Koschorrek gestern, Herrmann habe aus persönlichen Gründen Ämter und Mandat niedergelegt. Sie selbst nimmt Herrmanns Sitz im Hauptausschuss ein.

Uetersen Die Mitglieder des Uetersener Bildungsausschusses sind unzufrieden: Der Schulentwicklungsplan des Kreises wirft für die Rosenstadt ihrer Meinung nach mehr Fragen auf, als er Antworten liefert. Nun soll eine Fachkraft den Kommunalpolitikern die Zahlen erläutern.

Hamburg Die Veranstalter setzen beim 24. Filmfest in Hambugr auf eine exklusive Film-Vielfalt mit 26 Weltpremieren, 29 Debütfilmen und viele Frauenportraits. Von den insgesamt 165 Filmen des diesjährigen Festivalprogramms haben nur 24 Filme einen deutschen Verleih. Zusammen mit der hohen Anzahl der Erstlingswerke und zweiten Filme macht das viele unbekannte Produktionen. „Diese Exklusivität gibt es nur bei uns“, sagt Wiederspiel. Dabei sind 26 Weltpremieren, vier Europapremieren. „Das Publikum geht in einen Film ohne Kritiken gelesen zu haben - da ist unser größtes Wagnis, aber auch der Reiz des Filmfests.“

Schleswig-Holstein Die größte Segel-Yacht der Welt geht wieder auf Probefahrt. Nach dpa-Informationen wird die knapp 143 Meter lange „Sailing Yacht A“ am Freitag kurzzeitig das Dock verlassen. Wie ein Sprecher bestätigte, bereite sich die Werft seit Donnerstagmorgen auf das Fluten von Dock 8 vor. Dies sei ein ganz normaler, betriebsbedingter Vorgang, zu diesem Zweck müsse auch die Segel-Yacht aufschwimmen und zeitweise ihren Platz im Dock verlassen. Zu möglichen Probefahrten in den nächsten Tagen äußerte sich die Werft auf Nachfrage nicht.