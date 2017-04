Region Pinneberg in Kürze : +++ Neue Graffiti in Wedel +++ Elmshorn hat größten Engpass an Fachkräften +++ Miniclub in Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: schmidt 1 von 1

Wedel Er ist der bester Sprayer der Stadt: Der Wedeler Johann Lucht ist professioneller Grafiker und sprüht auf Anfrage für seine Kunden. Kundin ist aktuell die Stadt Wedel. Schon vor Jahren verschönerte er die Betonflächen am Wedeler Fährhaus mit maritimen Motiven. Jetzt sollen die mit der Witterung verblassten Werke ausgetauscht werden. Dank des Sponsorings der Wedeler Stadtsparkasse und der Initiative des des Kulturforums, greift er wieder zur Sprühdose.

Elmshorn Innerhalb von Schleswig-Holstein ist der Fachkräftemangel in Elmshorn am größten. Das haben Forscher des Kölner Instituts für Wirtschaft herausgefunden. Im bundesweiten Vergleich schätzen sie die Schwierigkeiten, im Norden geeignete Bewerber für offene Stellen zu finden, allerdings als mittelmäßig ein. In Berlin fällt der Fachkräftemangel für Unternehmen am geringsten, in Baden-Württemberg am stärksten aus.

Schenefeld Die Familienbildung Wedel lädt in Schenefeld zu einem „Russischen Miniclub“ ein. „Können Ihre Kinder russisch sprechen?“, fragt Dozentin Tatiana Lisyanskaya. In dem Kursus, der sich donnerstags ab dem 27. April in der Zeit von 16.30bis 18 Uhr im Gebäude Achter de Weiden 12 trifft, können Mütter miteinander klönen und Kinder spielen. Jungen und Mädchen ab einem Jahr sind willkommen. Durch den Kursus soll die bilinguale Sprachentwicklung der Kinder unterstützt werden.

Uetersen Unweit des Spielplatzes von Langes Tannen war ein Baum derart in Schieflage geraten, dass er sich mit seinen oberen Ästen in einem anderen Baum verfangen hatte und nur noch von diesem gestützt wurde. Ein Windstoß hätte ihn leicht umpusten können. Die Gefahr für spielende Kinder erkannte ein Vater und alarmierte am Mittwochabend die Feuerwehr, welche ihn absägte.

Quickborn Mehr als zwei Jahre steht Mathias Wittig an der Spitze der Flüchtlingshelfer. Der Ehrenamtskoordinator mit einem 19,5-Stunden-Vertrag hat entscheidend dazu beigetragen, die Strukturen der Quickborner Flüchtlingshilfe aufzubauen. Und er ist für die inzwischen 160 ehrenamtlichen Helfer da, kennt sie alle, weiß um den jeweiligen privaten Hintergrund. Mitte Mai verabschiedet sich der 66-Jährige und geht endgültig in den Ruhestand. Weg wird er dennoch nicht sein, denn ohne Ehrenamt kann Mathias Wittig nicht.

Pinneberg Der Spitzenkandidat des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW), Lars Harms, besucht heute die Pinneberger Innenstadt und steht Bürgern dort ab 14 Uhr für Fragen zur Verfügung. Aufgrund der Zugehörigkeit der Insel Helgoland zum Kreis Pinneberg tritt der SSW im hiesigen Wahlkreis traditionell mit eigenen Landtagskandidaten an. Auf Helgoland hat der SSW einen eigenen Ortsverband und sitzt im Gemeinderat mit mehreren Kommunalpolitikern.

Barmstedt Wegen der Sperrung der Landesstraße 75 innerhalb Barmstedts gibt es Montag, 24. April, geänderte Abfahrtszeiten bei einigen Fahrten der Linie 294 (Barmstedt–Quickborn), die über die Haltestelle Barmstedt, Gymnasium führen. Darauf haben die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) vor Kurzem in ihrem Info-Heft hingewiesen. An Schultagen werden demnach die Busse bereits um 6.34 Uhr statt 6.44 Uhr und um 7.37 Uhr statt 7.40 Uhr ab dem Quickborner Bahnhof (A Quickborn) sowie um 7.14 Uhr statt 7.17 Uhr ab dem Barmstedter Bahnhof (A Barmstedt) starten. Betroffen sind laut VHH auch die Linie 6541 sowie einzelne Fahrten der Linien 6542 und 6544. Weitere Infos zu den Fahrplänen gibt es im Internet.

Hamburg In Hamburg steht offensichtlich nicht nur eine saftige Verteuerung der Taxipreise bevor, sondern auch eine kleine Revolution im Preismodell. Bundesweit erstmalig sollen künftig unterschiedliche Tarife in Haupt- und in Nebenverkehrszeiten gelten. Ebenfalls beispiellos ist die Idee, dass Fahrgäste einen Festpreis vereinbaren können. Für Strecken bis zu zwölf Kilometern soll dieser bei 30 Euro liegen. So sieht es der Entwurf zur Änderung der Taxenordnung vor, über den der rot-grüne Senat am 9. Mai entscheiden will. Stimmt die Landesregierung zu, gilt das geänderte Preistableau ab 1. Juni.

Schleswig-Holstein Das Landesverfassungsgericht in Lübeck verhandelt am Freitag eine Klage des Piraten-Fraktionschefs Patrick Breyer gegen den Landtagspräsidenten Klaus Schlie (CDU). Breyer hatte im Februar wegen eines Ordnungsrufs Klage eingereicht. Das Gericht solle nun feststellen, dass der Ordnungsruf gegen die verfassungsrechtlich garantierte Redefreiheit verstoße, heißt es in einer Presseerklärung der Piraten. Patrick Breyer wird bei dem Prozess in Lübeck anwesend sein.