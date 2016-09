Mann verbrennt in seinem Auto : Nach dem Horror-Unfall auf der A23: Notfallseelsorger versuchen zu helfen

1 von 1 Foto: Bunk 1 von 1

Tornesch | Als die Einsatzkräfte der Tornescher Feuerwehr am Freitagabend an der Unfallstelle eintrafen, bot sich ihnen ein grausiges Bild. Ein Opel brannte lichterloh. Der Fahrer hatte sich nicht mehr aus seinem Auto befreien können. Er verbrannte. Die Einsatzkräfte konnten später nur noch die Leiche des 23-Jährigen aus dem Wrack bergen. Das Ende eines tragischen Unfalls auf der Autobahn 23, der sich um 21.58Uhr in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg-Nord ereignet hatte.

Der 43-Jährige und sein 36 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde bei dem 43 Jahre alten Fahrer Atemalkohol festgestellt. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Die Polizei hat zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs einen Sachverständigen herangezogen. Die Autobahn 23 musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten ab Tornesch für mehr als drei Stunden gesperrt werden.

Ein Ehepaar aus Bayern mit ihrer 16 Jahre alten Tochter wurden von einer Notfallseelsorgerin in der Feuerwache Ahrenlohe betreut. Sie waren unmittelbare Zeugen des Unfalls, hörten die Schreie des 23-Jährigen in seinem brennenden Fahrzeug. Die Tornescher Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Fünf Rettungswagen und mehrere Streifenwagen waren an der Unfallstelle.

erstellt am 05.Sep.2016 | 10:00 Uhr