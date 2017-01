Das Sonntagsgespräch : „Musik ist ein Ausgleich zum Berufsalltag“

1 von 1 Foto: Zimmermann 1 von 1

Petra Frischkorn war 1976 eine der ersten Mädchen im Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen. Dort engagiert sie sich unter anderem als Kassenwartin und war außerdem stellvertretende Vorsitzende, Jugendwartin sowie Schriftführerin. Auch für „Appen musiziert“ setzte sie sich seit der ersten Benefizveranstaltung 1990 ein und kümmerte sich um die Abrechnungen. Im Sonntagsgespräch erklärt Frischkorn unter anderem, warum sie sich in so vielfältiger Weise einbringt.

Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?

Als ich Mitglied des Appener Spielmannszugs wurde, hat es sich einfach so ergeben. Mit dem Festausschuss fing es an und dann folgten ganz schnell andere Funktionen. Dass ich die Aufgaben des Kassenwarts übernehme, bot sich geradezu an. Schließlich habe ich auch beruflich mit Zahlen zu tun.

Was bedeutet es Ihnen, ehrenamtlich tätig zu sein?

Es ist einfach schön, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Gerade im eigenen Heimatort, wo man vor Ort sieht, was man bewirkt. Und bei „Appen musiziert“ engagiert sich ja ohnehin das ganze Dorf. Deshalb ist es für mich selbstverständlich, auch einen kleinen Beitrag zu leisten.

Was gefällt Ihnen besonders am Spielmannszug Appen?

Die tolle Gemeinschaft sorgte dafür, dass ich mich immer wohlfühlte. Auch das Spielen der Trommel bereitete mir enorm viel Freude. Damit höre ich jetzt aber auf, weil sich die Altersstruktur im Spielmannszug verändert hat. Im Musikzug Seestermühe bin ich allerdings weiter aktiv. Dort habe ich vor einiger Zeit mit dem Tenorsaxofon angefangen, weil ich mal etwas anderes ausprobieren wollte.

Wie wichtig ist Ihnen Musik?

Sie ist ein hervorragender Ausgleich zum Berufsalltag. Wenn ich musiziere, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als vollständig abzuschalten. Ich muss mich schließlich auf die Noten und das Instrument konzentrieren. Ich höre auch gerne selbst Musik. Meistens, wenn ich im Auto zur Arbeit nach Neumünster fahre.

Kassenwart im Spielmannszug, bei „Appen musiziert“ für die Abrechnungen zuständig – sind Sie ein Zahlenmensch?

Auf jeden Fall. Ich arbeite als Bilanzbuchhalterin. Bei der Arbeit ist es bei mir wie im Ehrenamt: Mir ist wichtig, dass immer alles korrekt ist.



Woran denken Sie besonders gern, wenn Sie auf Ihre ehrenamtliche Arbeit zurückblicken?

Sehr bewegend fand ich immer den Kontakt zu den Menschen, denen „Appen musiziert“ geholfen hat. Im Spielmannszug bleiben mir die gute Kameradschaft, die besonderen Auftritte und die vielen Freizeitaktivitäten in besonderer Erinnerung. Ob in der Appener Patengemeinde Polegate, die vielen Ausfahrten oder die Reise nach Österreich – die Fahrten waren immer unvergessliche Erlebnisse.

Wie sind Sie zum Spielmannszug gekommen?

Als in Appen Spielleute gesucht wurden, sind meine Schwester und eine ihrer Freundinnen einfach hingegangen. Eigentlich wollte die Feuerwehr damals keine Mädchen. Aber da der Vater der Freundin aktiver Feuerwehrmann war, wurden sie aufgenommen. Kurz darauf bin ich dann dazu gestoßen. Wir waren 1976 die ersten Mädchen im Spielmannszug. Inzwischen ist das längst Normalität.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an „Appen musiziert“?

Ich finde es toll, dass sich ein ganzes Dorf dafür einsetzt, kranken Kindern zu helfen. Die Veranstaltung trägt dazu bei, dass unsere kleine Gemeinde bundesweit bekannt wurde.

Warum lohnt es sich, sich ehrenamtlich zu engagieren?

Man hat Spaß, erlebt viel, bewegt etwas in der Gesellschaft und lernt andere Menschen kennen. Es gibt mir zudem ein gutes Gefühl, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Wer sich ehrenamtlich engagiert, bekommt viel zurück. Wichtig für mich war aber auch in den vielen Jahren meines Engagements, dass man im Ehrenamt viel geben kann, ohne dafür gleich bezahlt zu werden.

Petra Frischkorn (53) ist seit 1976 Mitglied des Appener Spielmannszugs. Sie wohnt seit ihrem sechsten Lebensjahr in Appen und arbeitet bei Edeka als Bilanzbuchhalterin.

von Lars Zimmermann

erstellt am 15.Jan.2017 | 15:00 Uhr