Musical-Show geht weiter

Die Premiere war erfolgreich: Unter dem Titel „Best of Musicals“ führt das Ensemble der Pinneberger Bühnen seine Lieblingsstücke bisheriger Aufführungen auf. Von „Little Shop of Horrors“ über die „Rocky Horror Show“ bis hin zum Grusical „Tanz der Vampire“. Am morgigen

Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Februar jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonnabend ,11. Februar,

ab 15 Uhr und ab

19.30 Uhr sowie am Sonntag, 12. Februar, ab 15 Uhr kommt die Revue noch einmal zur Aufführung. Gespielt wird im Geschwister-Scholl-Haus, Bahnhofstraße 8, in Pinneberg. Fetzige Songs, Rock’n’Roll, schöne Balladen, ein knackiger Rap von Oma Rosie und George sowie imposante Szenen und Songs kommen zur Aufführung, so die Veranstalter. Tickets zum Preis von neun und acht Euro sind online sowie beim Bücherwurm unter Telefon (0 41 01) 2 32 11 erhältlich.





von René Erdbrügger

erstellt am 07.Feb.2017 | 15:11 Uhr