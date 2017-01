Mobiler Hühnerstall auf der Wiese

vergrößern 1 von 5 Foto: Hofmann (4) 1 von 5







Die kleine Holzhütte in der Winzeldorfer Straße 37 in Bönningstedt mit der Aufschrift „Verkaufsstelle“ ist für die Bürger bereits seit August eine Anlaufstelle um rund um die Uhr an frische Bio Milch zu gelangen (unsere Zeitung berichtete). Jetzt haben die beiden jungen Landwirte Johanna und Ruben Langeloh aufgestockt: Seit etwa acht Wochen haben sie Bio-Hühner auf einer Wiese gegenüber von ihrem Hof und verkaufen nun auch frische Bio-Eier.

Doch die 300 Hühner sind nicht in einem konventionellen Stall untergebracht. Sie leben in einem etwa 55 Quadratmeter großen Hühnermobil. Zwei Etagen gehören ganz alleine den Tieren. Der mobile Stall steht auf der Wiese gegenüber des Hofs. Das Besondere an der Idee: „Wöchentlich können wir mit dem Mobil den Standort auf der Wiese wechseln“, erklärt Johanna Langeloh. So können die Tiere stets frisches Gras auf intakten Grünflächen genießen.

Auf den beiden Etagen können sich die Hühner frei bewegen. „Unten befindet sich der sogenannte Kaltscharrbereich. Der ist eingestreut mich Holzhäcksel“, erklärt Ruben Langeloh. In diesem Bereich – er ist etwa 27 Quadratmeter groß – erhalten die Hühner mehrmals frische Körner zum picken. In der oberen Etage befinden sich mehrere Sitzstangen, insgesamt 59,5 Meter, sowie die Tränke und die Eiernester. „Der Bereich ist noch einmal etwa 23 Quadratmeter groß“, schätzt Ruben Langeloh.

Dank Solaranlagen ist der mobile Stall komplett autark: „Das Licht geht automatisch an oder aus und auch die Eier-Klappen im oberen Bereich öffnen sich von selbst“, sagte Johanna Langeloh. Bricht die Dämmerung herein bemerken die Hühner laut Johanna Langeloh ganz von selbst, dass sie wieder zurück in den Stall müssen. Wassertank und Futterautomat werden mit Solarstrom betrieben und sorgen für eine ständige Versorgung der Tiere. Der Vorteil des Hühnermobils ist für sie ganz klar: „Die Leute können die Hühner wirklich sehen. Man kann die Tiere frei herumlaufen sehen. Das kann man noch nicht einmal bei Freilandhühnern.“

Seit 2002 hat die Familie ihren Hof auf Bio-Landwirtschaft umgestellt. Die Richtlinien dafür gelten selbstverständlich auch bei dem Hühnermobil. „Es wurde alles genaustens geprüft. Sogar die Abstände zwischen den Stangen wurde genau abgemessen“, erklärt Johanna Langeloh.

Die Landwirte wollen sich für ihre Kunden stets etwas Neues einfallen lassen. Dafür nehmen sie auch weite Wege auf sich. „Wir haben uns Mobile in ganz Deutschland angeschaut, unter anderem in Bayern“, sagt Johanna Langeloh.

Einen Schönheitsfehler hat das Hühnermobil jedoch momentan noch. Nachdem die Tiere für eine Woche zur Gewöhnung in dem Stall verbracht hatten, erfuhren die Landwirte von den schlechten Neuigkeiten: die Vogelgrippe ist ausgebrochen. „Ein Tag bevor wir die Hühner rauslassen wollten, erhielten wir die Nachricht“, erinnert sich Johanna Langeloh.

Das ist nun etwa sieben Wochen her. Doch Johanna und Ruben Langeloh haben sich für ihre Tiere eine Zwischenlösung einfallen lassen. „Wir haben ein kleines Stück auf der Wiese neben dem Mobil eingezäunt und mit einer großen Plane bedeckt“, sagt Johanna Langeloh.

Diese Maßnahme sei gleichzeitig auch ein Schutz für die Tiere selbst. „Hühner neigen zum Kannibalismus. Wenn ihnen langweilig wird, dann picken sie sich gegenseitig tot“, erklärt die Landwirtin. Dennoch lassen sich die beiden nicht unterkriegen. Jeden Moment warten Johanna und Ruben Langeloh auf die Freigabe für ihre Tiere.

Dann hoffen sie, dass auch die Eier bei den Besuchern so gut ankommen, wie zuvor die Milch aus dem Automaten. „Wir haben durch die Aktion viele Stammkunden gewonnen“, freut sich Ruben Langeloh. Und auch seine Frau ist über den Erfolg überrascht: „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass der Automat so gut angenommen wird.“ Die Eier werden, genauso wie die Milch, jeden Tag neu aufgefüllt. 50 Cent pro Ei müssen die Kunden zahlen. Es gibt Packungen mit sechs, zehn oder sogar 15 Eiern. „Das ist ein fairer Preis für alle“, womit er die Konsumenten sowie die Bauern meint. Schließlich sei es nicht damit getan, die Hühner in dem Mobil sich selbst zu überlassen. „Das ist im Prinzip mehr Arbeit, als wenn wir einen fest installierten Stall hätten“, sagt Johanna Langeloh.

Die nächste Aktion der Landwirte ist bereits in Planung: „Wir möchten gern ein Hoffest veranstalten. Dann können die Besucher den Hof begutachten und sich die Tiere anschauen“, kündigt Johanna Langeloh an. Wann genau das Fest für die Bevölkerung stattfinden soll, weiß sie allerdings noch nicht.