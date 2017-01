Ein „bürgernaher Ansprechpartner“ : Mit Kommentar aus der Redaktion: Helmuth Ahrens ist Halstenbeks neuer Bürgervorsteher

1 von 1 Foto: Lars Zimmermann 1 von 1

Halstenbek | Helmuth Ahrens (CDU) ist im Dezember zum neuen Halstenbeker Bürgervorsteher gewählt worden. Er trat die Nachfolge seines Parteikollegen Otto Sajitz an. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Ahrens über seine neue Aufgabe und den Umbruch in der Halstenbeker CDU.

Was bedeutet es Ihnen, das Amt des Bürgervorstehers übernommen zu haben?

Helmuth Ahrens:Es ist eine große Ehre an der Spitze der Gemeindevertretung zu stehen. Meine Wahl ist ein Vertrauensbeweis in einer schwierigen Situation. Innerhalb einer Wahlperiode eine solche Aufgabe zu übernehmen, hat immer ein gewisses „Geschmäckle“.

Was für ein Bürgervorsteher wollen Sie sein?

Ich möchte ein Bürgervorsteher für alle Halstenbeker sein. Niemand muss Angst haben, dass ich das Amt nutze, um die Politik der CDU nach vorne zu bringen. Ich habe viele Jahre in Halstenbek den Werkausschuss geleitet und bin auch auf Kreisebene Ausschussvorsitzender. Ich habe immer versucht, diese Rollen mit Neutralität auszufüllen. Das wird auch bei meiner neuen Aufgabe der Fall sein. Ich will ein bürgernaher Ansprechpartner sein, der den Menschen verdeutlicht, dass sich die Gemeindevertretung für ihre Belange einsetzt. Ich will zudem versuchen, die Gemeindevertreter zusammenzuführen. Das schließt aus, während der Sitzungen und auch danach CDU-Positionen nach außen zu vertreten.

Wird Ihnen das offensive Vertreten politischer Positionen fehlen?

Das weiß ich noch nicht. Wenn das der Fall sein sollte, ist mein Kreistagsmandat eine willkommene Abwechslung. Dort schlüpfe ich in eine andere Rolle und kann zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik auch gegenüber anderen Parteien die CDU-Politik vertreten.

Ist das Amt als Bürgervorsteher der bisherige Höhepunkt Ihrer politischen Laufbahn?

Am meisten habe ich mich gefreut, als ich 2003 das erste Mal in die Gemeindevertretung gewählt wurde. Dass ich 2013 in einem schwierigen Wahlkreis direkt gewählt wurde, hat mir ebenfalls sehr viel bedeutet. Die Arbeit als Bürgervorsteher ist von der reinen Aufgabenstellung her sicherlich der Höhepunkt meiner bisherigen politischen Laufbahn. Es ist aber nicht so, dass ich diese Aufgabe angestrebt habe. Für mich ging es in der Kommunalpolitik immer nur um die Sache und nicht um bestimmte Ämter. Das ist bei fast allen Kommunalpolitikern so. Deshalb versteht man sich dort meistens auch parteiübergreifend gut. Uns verbindet der Wille, gemeinsam etwas zu gestalten.

Was bereitet Ihnen an der Politik besondere Freude?

Mich reizt an der kommunalpolitischen Arbeit das Gefühl, etwas vor Ort bewegen zu können und direkt auf die Wünsche der Bürger einzugehen. Was in Berlin passiert, ist häufig abstrakt, auch wenn uns Beschlüsse zur Steuer- oder Asylpolitik alle betreffen. Hier in Halstenbek sehe ich sofort, was die Beschlüsse der Gemeindevertretung bewirken. Deshalb kann ich mich zum Beispiel für Diskussionen um die Gestaltung des Siebentunnelwegs begeistern. Ich bin zwar in den 1970-ern über die große Politik in die CDU gekommen, weil mich Themen wie die Wiedervereinigung motivierten. Ich habe aber längst gemerkt, dass es sehr viel Spaß bringt, mich in meinem Wohnort zu engagieren. Mich motiviert es, wenn mich Bürger auf der Straße ansprechen, um über Halstenbeker Themen zu diskutieren.

Vor welchen Herausforderungen steht Halstenbek in den kommenden Jahren?

Ein Problem ist die finanzielle Situation. Die Gemeinde hat ein strukturelles Defizit. Das Minus ist zwar geringer geworden. Der Schuldenberg wächst aber trotz allem weiter an.

Wie kann gegengesteuert werden?

Wir müssen die Einnahmen erhöhen und die Ausgaben reduzieren. Das klingt einfach, ist aber in der Umsetzung schwierig. Es ist daher die Aufgabe der Politik, zum Beispiel über neue Gewerbegebiete nachzudenken, um mehr Steuern zu generieren und darüber nachdenken, ob man sich manche lieb gewordene Leistung noch erlauben kann. Auch an einer Senkung der Kreisumlage führt aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Der Amtsantritt eines neuen Bürgermeisters bietet zudem die Chance, die Strukturen im Rathaus auf den Prüfstand zu stellen. Kooperationen mit anderen Kommunen sind zum Beispiel eine Möglichkeit, Kosten zu sparen. Meine Sorge ist allerdings, dass in Wahljahren das Sparen nicht unbedingt im Vordergrund steht.

Helmuth Ahrens (65) ist seit dem Jahr 2003 für die Christdemokraten Gemeindevertreter in der Baumschulengemeinde Halstenbek und gehört seit dieser Legislaturperiode auch dem Kreistag an. Dort ist der verheiratete Vater von vier Kindern stellvertretender CDU-Fraktionschef. Vor seinem Ruhestand war der begeisterte Jogger in leitender Funktion bei der HSH Nordbank tätig.

Was erwarten Sie vom neuen Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD)?

Jeder neue Amtsinhaber bringt eigene Ideen, frischen Wind und neue Impulse mit. Das ist immer gut. So wird über bestehende Strukturen nachgedacht. Jeder Neuanfang ist auch eine Chance. Die Jahre mit Linda Hoß-Rickmann waren sehr erfolgreich. Ich wünsche mir, dass ihr Nachfolger daran anknüpft. Ich persönlich erwarte eine kollegiale Zusammenarbeit. Ich glaube nicht, dass unsere unterschiedliche Parteizugehörigkeit dabei ein Hindernis ist.

Was bedeutet der Rückzug von Otto Sajitz als Bürgervorsteher und von seiner Frau Kirsten als Fraktions- und Parteivorsitzender für die Halstenbeker CDU?

Die Sajitz-Familie hat in den vergangenen Jahren die Politik in Halstenbek an maßgeblicher Stelle mit bestimmt. Wir hoffen, dass durch ihren Rückzug kein Vakuum in der CDU entsteht und sie weiterhin den neuen Weg konstruktiv mit gestalten.

Es gibt Gerüchte über interne Querelen. Wie ist die Stimmung in der CDU?

Wenn Änderungen in den maßgeblichen Positionen erfolgen, ist es naturgemäß unruhig. Ich habe aber das Gefühl, dass sich die Situation nach den Wechseln wieder entspannt hat und nun wieder die Sacharbeit im Vordergrund steht. Ich bin deshalb optimistisch, dass die CDU politisch wieder durchstartet. Ein erstes Signal ist die Mitarbeit in der Finanz-AG.

Kommentar: Mit Ahrens und von Rüden hat Halstenbek ein starkes Duo vor der Brust

Der Christdemokrat Helmuth Ahrens (65) als neuer Bürgervorsteher von Halstenbek – das überraschte nicht wirklich. Die Partei hatte nach dem Rückzug von Otto Sajitz Vorschlagsrecht. Und der wortgewaltige Politiker drängte sich während der Ratssitzung am 12. Dezember quasi auf. Einmal abgesehen davon, dass potentes Personal rar gesät ist.

Die Wahl ist ein Gewinn für die Kommune. Ahrens kennt die Fallstricke des Politik- und Verwaltungsgeschäfts. Er weiß zu argumentieren, kann zuhören, forcieren, gestalten. Klar: Der Ex-Banker war und ist kein Wunschkandidat für alle. Die geheime Wahl offenbarte Skepsis.

Doch eine Prognose sei gewagt: Nach der erfolgreichen Bürgermeister-Dekade von Linda Hoß-Rickmann (parteilos) hat die Gemeinde mit Ahrens und dem neuen Verwaltungschef Claudius von Rüden (SPD) ab 1. Februar ein starkes Duo vor der Brust. (Dietmar Vogel)

von Lars Zimmermann

erstellt am 10.Jan.2017 | 16:00 Uhr