Lena Dunham auf Instagram : Mit Cellulite, Bauchspeck und Humor: Frauen kämpfen gegen die Beauty-Norm

Hamburg | Die aktuelle US-Ausgabe der Frauenzeitschrift Glamour sorgt für Furore. Das Magazin wurde dieses Mal allein von Frauen gestaltet. Allen voran: Lena Dunham. Und die 30-jährige US-Schauspielerin war sich nicht zu schade ihre nackten Oberschenkel auf dem Cover zu zeigen. Nicht, dass nackte Haut auf Mode- und Lifestyle-Zeitschriften neu wäre. Neu aber ist, dass Dunhams Beine nicht per Photoshop retuschiert oder Airbrush optimiert worden sind. Für andere Promis wäre das der reine Horror. Für Dunham ist es ein Statement. Sie zeigt damit, was sie von mit dem Computer bis zur künstlichen Perfektion getunten Fotos hält und will demonstrieren, dass die durch Retusche genormten Models eben nicht dem normalen Frauenkörper entsprechen.

Die Plattform für Dunhams Gesellschaftskritik ist oft Instagram. Auf dem Bildernetzwerk hat sie ihren Fans zu Weihnachten zum Beispiel „Mermaid Christmas“ gewünscht und sich als wenig grazile Meerjungfrau gezeigt.

And then she got her holiday wish aka her lifelong wish... we wish you a mermaid Christmas Ein von Lena Dunham (@lenadunham) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 20:20 Uhr

Aber auch andere Frauen bei Instagram zeigen sich mutig und machen sich in dem Sozialen Netzwerk stark gegen die herrschende Beautynorm.

Nourish and Eat heißt zum Beispiel der Kanal einer jungen Frau, die dort regelmäßig ihren Bauchspeck präsentiert. Der Hintergrund: Gina litt selbst an Magersucht. Heute hat sie Normalgewicht und präsentiert ihren Abonnenten regelmäßig ihren Körper. Sie engagiert sich damit gegen Esstörungen und will ihre Follower zu einem nachsichtigeren Umgang mit dem eigenen Körper animieren. Bodypositivity nennt sich diese Bewegung, die für Selbstliebe steht und den menschlichen Körper in all seinen Facetten feiert.

Auf ihrem Kanal deckt Gina auch die Tricks auf, die andere Nutzer bei ihren Instagram-Fotos anwenden um schlanker und schöner auszusehen. Sie stellt Fotos mit und ohne Photoshop-Bearbeitung ins Netz und demonstriert was Licht und Haltung ausmachen. Ziemlich viele Instagram-Fotos sind nämlich nur schöner Schein.

Ein von Gina (@nourishandeat) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 10:38 Uhr

Und mit dem Hashtag #embracethesquish (zu Deutsch etwa: „Sei stolz auf deinen Bauchspeck“) möchte sie zeigen, dass diese Fettpölsterchen kein Grund sein sollten, sich unwohl zu fühlen. Und, dass niemand sich für seinen Körper schämen sollte. Das wäre nämlich Body Shaming, was so ziemlich das Gegenteil von Bodypositivity ist.

Ein von Gina (@nourishandeat) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 13:22 Uhr

Stichwort Bodyshaming. Es gibt auch Instagrammerinnen, die sich für schwergewichtige Frauen stark machen. Als „Fat Body Positive Warrior“ bezeichnet sich die Nutzerin des Accounts Choose Life Warrior. Sie selbst litt an einer Esstörung. Ihre Kampfansage zeigt sie mit ihren Fotos mal mit Rückenspeck, mal mit Dehnungsstreifen am Bauch und immer mit einem Lächeln im Gesicht.

Ein von Fat Body Positive Warrior (@chooselifewarrior) gepostetes Foto am 2. Jan 2017 um 13:32 Uhr

Aber auch solche Fotos postet sie. Ihre Message: Nicht ihr seid das Problem, sondern die Normen, die in unserer Gesellschaft vorherrschen.

Ein von Fat Body Positive Warrior (@chooselifewarrior) gepostetes Foto am 20. Mai 2016 um 5:13 Uhr

Auf wunderbar ironische Weise verhöhnt Celeste Barber auf ihrem Kanal mit #celestechallengeaccepted die Instagram-Fotos der Stars und Sternchen. Ihr Prinzip ist einfach: Sie schaut sich die Fotos von den Promis an und stellt sie nach. Und wenn die im Abendkleid furchtbar unnatürlich im leeren Pool posieren - dann steht Celeste eben in der Badewanne. Das ist nicht nur witzig, sondern demontiert auch die glorifizierten Promifotos.

Blessed #celestechallengeaccepted #funny #karliekloss Ein von Celeste Barber (@celestebarber) gepostetes Foto am 3. Feb 2016 um 12:51 Uhr

Die liebsten Opfer der australischen Komikerin sind übrigens die Kardashians. Denn die zeigen besonders gern, was sie haben. Die australische Komikerin tut es ihnen gleich:

Hold on kids, Mum's getting sexy. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #kourtneykardashian Ein von Celeste Barber (@celestebarber) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 11:41 Uhr

Aber auch vor Promis wie Mariah Carey oder den Victoria's Secret Engeln macht sie nicht Halt. Mariah Carey sitzt fröhlich strahlend, mit XXL-Sonnenbrille, eingezogenem Bauch und Neopren-Anzug am Strand und schmeißt verzückt Sand in die Luft. Celestes Interpretation sieht so aus:

Nothing screams 'RICH GIRLS ON VACAY' like a red @_adelio_ wetsuit and a game of 'Throw it in your face and make it sexy!!!' #adeliowetsuits #celestebarber #funny #mariahcarey #celesteonellen Ein von Celeste Barber (@celestebarber) gepostetes Foto am 25. Jul 2016 um 1:11 Uhr

Auch wenn die US-Schauspielerin Dunham gerade für das meiste Aufsehen sorgt: Sie ist im Netz nicht die einzige, die sich gegen Body Shaming stark macht.

von Kira Oster

erstellt am 10.Jan.2017 | 13:17 Uhr