„Missbrauch eines guten Instruments“

Sollen in Bönningstedt die Bürger entscheiden, ob der bestehende Nahversorger Am Markt erweitert oder ein paar hundert Meter weiter südlich ein neues Einkaufszentrum an der Kieler Straße gebaut wird? Dieser Frage wird sich in Kürze der Bönningstedter Gemeinderat stellen müssen (unsere Zeitung berichtete).

Die Konsequenzen aus der Entscheidung hat Bürgermeister Peter Liske (BWG) in seinem Antrag so formuliert: Sollten die Bürger die Stärkung des Geländes Am Markt wünschen, müsste die Gemeinde entsprechende Aufstellungsbeschlüsse und Nutzungsänderungen in Angriff nehmen.

Sollten die Bürger aber mehrheitlich ein neues Nahversorgungszentrum weiter südlich an der Kieler Straße wollen, müssten im Dorfentwicklungskonzept die Pläne hinsichtlich des Einzelhandels dargestellt und die Verlagerung des Standorts befürwortet werden. Des Weiteren muss die Bauleitplanung für das Gelände Am Markt so geändert werden, dass eine Nachnutzung des jetzigen Frischemarkts als Lebensmittelgeschäft ausgeschlossen wäre.

Das sieht Grünen-Fraktionschefin Resy de Ruijsscher anders: „Das Objekt Am Markt hat Bestandsschutz – ganz egal, wie der Betreiber heißt“, sagte sie gestern. So lange dort ein Vollsortimenter ansässig sei, werde ein weiterer Supermarkt von der Landesplanung nicht genehmigt. „Die Regionalpläne haben Gesetzeskraft und sind somit rechtsverbindlich“, betonte die Politikerin.

Damit hätte eine Entscheidung der Bürger für einen Neubau an der Kieler Straße letztlich überhaupt keine Folgen. „Schließlich kann der Bürgermeister beziehungsweise die Gemeindevertreter den Laden am Markt nicht anweisen, zu schließen“, erklärte sie.

Zwar könne die Gemeinde einen Beschluss fassen, der einen zweiten Markt vorsehe, doch die Umsetzung würde von der Landesplanung so lange abgelehnt werden, wie der bereits vorhandene Supermarkt betrieben wird. Damit sei der Wille der Bürger in dieser Angelegenheit unerheblich. „Spätestens jetzt müsste denkenden Menschen klar sein, dass sie mit diesem Antrag an der Nase herumgeführt werden“, so die Politikerin. Erst, wenn der Betreiber des bestehenden Markts eine rechtsverbindliche Erklärung zur Aufgabe des Standorts niederlege, könne ein Neubau genehmigt werden.

Wenn die Einwohner über das Bürgerbegehren mit einer Abstimmung das Mitspracherecht einforderten, sei dies absolut legitim. „Hier aber wird ein gutes, sinnvolles Instrument wie der Bürgerentscheid missbraucht“, sagte de Ruijsscher. Es handele sich in der Angelegenheit um zwei private Investoren, die gegensätzliche Projekte planten und jetzt mehr oder weniger gegeneinander ausgespielt würden. „Und das vor dem Hintergrund, dass die entsprechenden Beratungen fast ausschließlich hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben – so viel zum Thema Transparenz“, so die Politikerin weiter.

Dabei müsste für die Politiker ausschließlich das öffentliche Wohl im Vordergrund stehen. „Ich sehe hier ein Ablenkungsmanöver, weil weder der Bürgermeister noch die BWG-Fraktion bislang eine klare Position in der Frage bezogen haben“, sagte de Ruijsscher. Für dieses Verhalten habe sie wenig Verständnis. „Die BWG hat 2008 die Wahl gewonnen – eines ihrer Hauptanliegen war das Dorfentwicklungskonzept“, erinnerte de Ruijsscher. Wenige Jahre später scheine die Wählergemeinschaft das auf 25 Jahre ausgelegte Konzept in die Tonne treten zu wollen zugunsten der privaten Interessen eines Grundstückeigentümers und zu Lasten der Bürger. „Für eine ehrliche Bürgerbeteiligung müssen alle Fakten auf den Tisch“, forderte die Politikerin.

Ein Sprecher der Landesplanung antwortete auf die Frage der Konsequenz aus einer Abstimmung: „Auch nach einem möglichen Ausgang eines Bürgerentscheids zugunsten der Errichtung eines Nahversorgungszentrums an der Kieler Straße gelten die bestehenden Ziele der Raumordnung und die rechtlichen Anforderungen an die kommunale Bauleitplanung uneingeschränkt.“ Die Umsetzung des Vorhabens an der Kieler Straße werde losgelöst vom Votum der Bewohner auch weiterhin davon abhängen, wie die Nutzung des bestehenden Frischemarkts künftig ohne Lebensmitteleinzelhandel rechtssicher gestaltet werden könne.



von Ute Springer

erstellt am 28.Jan.2017 | 16:00 Uhr