Vermieter aus Fahrdorf : Mietnomaden verursachen 10.000 Euro Renovierungskosten

Henstedt-Ulzburg | Carlos Acevedo Pardo erinnert sich genau an den Moment als er nach langer Zeit das erste Mal wieder seine Wohnung in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) betrat. „Ich konnte nicht glauben, wie Menschen hausen können“, sagt der 61-Jährige. Die Wohnung, die er mit seiner Frau Gundula als Absicherung fürs Alter gekauft und an eine junge Frau vermietet hatte, erkannte der Mann aus Fahrdorf bei Schleswig kaum wieder. „Da kamen Maden aus Lebensmitteln, die Fliegen haben wir ewig nicht aus der Wohnung bekommen“, sagt er.

Wochenlang putzt und renoviert die Familie mit Verwandten und Freunden, um die Wohnung wieder bewohnbar zu machen. „Eineinhalb Tonnen Müll und Möbel haben wir entsorgt“, sagt Gundula Acevedo Pardo. Sie wird vermutlich auf fehlenden Mieteinnahmen und den Renovierungskosten sitzen bleiben – insgesamt rund 10.000 Euro. „Wir können nichts machen“, klagt Gundula Acevedo Pardo. „Und das was uns passiert ist, kann jedem anderen Vermieter auch passieren.“

Ihre Geschichte beginnt im August 2013. Bei dem Ehepaar meldet sich eine junge Frau, die eine bezahlbare Wohnung in Henstedt-Ulzburg sucht. „Sie erzählte gleich, dass sie Hartz IV bekommt“, sagt Gundula Acevedo Pardo. „Mir hat sie leid getan. Wir haben die Miete so gesenkt, dass das Geld vom Jobcenter dafür gereicht hat.“

Die Acevedo Pardos denken, dass sie sichere Einnahmen haben. Doch schon ein Jahr später zahlt das Jobcenter nicht mehr, drei Monate lang. Die Vermieter erreichen ihre Mieterin nicht. „Sie hat weder auf Anrufe noch auf E-Mails reagiert – als wir klingelten hat sie nicht aufgemacht.“ Später findet das Ehepaar in der vermüllten Wohnung viele Briefe wieder, die sie ihrer Mieterin geschrieben haben, dazu Handy-Verträge, Mahnungen, Rechnungen, Vorladungen – alles ungeöffnet.

„Wir wussten nicht, was wir machen sollten, das Jobcenter wollte uns keine Auskunft geben – wegen Datenschutz“, sagt Acevedo Pardo. Sie kündigt der Mieterin, geht zum Rechtsanwalt, doch dann zahlt das Jobcenter wieder – die ausstehende Miete für die vergangenen drei Monate. „Da haben wir die Räumungsklage zurückgenommen“, sagt Acevedo Pardo. Das Geld für Gericht und Rechtsanwalt muss sie trotzdem zahlen.

Ein Jahr später bleibt die Miete wieder aus. „Die Frau hat wohl keine Leistungen mehr beantragt oder keine mehr bekommen, deshalb hat das Jobcenter nicht mehr bezahlt. Aber uns hat man nichts gesagt. Wir sind am Ende die Dummen.“ Wieder kündigen die Acevedo Pardos der Frau, auch weil sie längst ahnen, was in ihrer Wohnung vor sich geht.

„Nachbarn haben sich über Lärm und Gestank beklagt, wir wussten, dass die Frau keinen Strom mehr hat.“ Doch kündigen können die Fahrdorfer erst nachdem die Miete drei Monate ausbleibt. Dann hören sie, dass ihre Mieterin verschwunden ist. „Sie hat ihre Katze geholt, den Nachbarn den Schlüssel gegeben und denen gesagt, dass sie nie wiederkommt.“

Im Nachhinein sagt Gundula Acevedo Pardo: „Da haben wir sogar noch Glück gehabt, so mussten wir nicht auf die Räumungsklage warten und konnten in unsere Wohnung zurück.“ Dass sie ihre Unkosten zurückbekommt, damit rechnet sie nicht mehr. „Wir haben die Frau angezeigt, aber die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, weil es angeblich nicht von öffentlichem Interesse ist. Wir könnten jetzt noch zivilrechtliche Schritte einleiten: Aber bei der Frau ist ja ohnehin nichts zu holen.“ Wo ihre Ex-Mieterin genau lebt, wissen sie nicht. „Kann aber sein, dass sie woanders wieder genauso wohnt.“

Das Jobcenter Kaltenkirchen beruft sich auf den Datenschutz. „Wir können den Vermietern keine Auskünfte über Leistungsbezug unserer Kunden geben“, sagt der stellvertretende Leiter des Jobcenters Kaltenkirchen, Stefan Stahl. Vermieter und Mieter hätten einen Vertrag miteinander, das Jobcenter sei rechtlich außen vor. „Vermieter tragen ein Restrisiko. Es kommt vor, das Mieter nicht zahlen, das ist ja nicht nur bei Hartz IV-Empfängern so.“ Wenn Jobcenter-Mitarbeiter bei ihren Kunden psychische Auffälligkeiten oder Krankheiten bemerkten, würden sie das ansprechen und Hilfsangebote machen. „Aber das setzt die Mithilfe der Kunden voraus.“

Die ist auch nötig, wenn das Jobcenter den Kunden das Angebot macht, die Miete direkt an den Vermieter zu überweisen, wie sie es im Fall der Frau aus Henstedt-Ulzburg getan hat. „Das machen wir nur im Ausnahmefall, wenn es etwa schon einmal Probleme mit ausstehenden Mietzahlungen gab“, sagt Stahl. „Denn wir wollen ja, dass unsere Kunden selbstständig sind.“

Alexander Blazek von Haus und Grund Schleswig-Holstein ist darüber überhaupt nicht glücklich. Er fordert eine Gesetzesänderung, damit die Vermieter sicher an ihr Geld kommen. „Wir haben immer wieder Fälle, in denen Mieter das Geld für andere Dinge ausgeben und der Vermieter am Ende in die Röhre guckt.“ Das wüssten viele Vermieter nicht, die mit sicheren Mieteinnahmen vom Staat kalkulierten. Im Endeffekt könne das dazu führen, dass manche Wohnungsbesitzer nicht mehr an Hartz IV-Bezieher vermieteten. „Dann bekommen wir in irgendwelchen Wohnblöcken Hartz IV-Siedlungen – und das will keiner.“

Aktuelle Zahlen darüber, wie viele Fälle von Mietnomadentum es jedes Jahr in Schleswig-Holstein gibt, sind nicht bekannt. Generell sei die Tendenz jedoch abnehmend, betont Blazek. Das liege aus seiner Sicht vor allem daran, dass immer mehr Vermieter Bonitätsprüfungen durchführten. „Die Sensibilität ist deutlich gestiegen.“ Außerdem ließen sich solche Abfragen inzwischen ganz bequem online erledigen.

Und Carlos und Gundula Acevedo Pardo? Würden sie noch einmal an Hartz IV-Empfänger vermieten? Gundula Acevedo Pardo überlegt und sagt dann: „Ja.“ Aber bei ihrer jetzigen Mieterin hat sie dann doch Gehaltsabrechnung und Schufa-Auskunft verlangt.

von Kay Müller

erstellt am 22.Jan.2017 | 10:11 Uhr