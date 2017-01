Mehrere Einbrüche in Quickborn

Böse Überraschung für mehrere Quickborner Familien: In der Silvesternacht sind Einbrecher in ihre Häuser und Wohnungen eingestiegen und haben die Menschen bestohlen. Die Täter konnten sich unerkannt aus dem Staub machen.

Wie die Polizei gestern mitteilte, verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu den Häusern. Sie durchwühlten die Räume. Die Einbrecher erbeuteten vor allem Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie.

Betroffen waren die Bewohner von Häusern und Wohnungen in der Ulzburger Landstraße, der Theodor-Storm-Straße, der Heidkampstraße sowie in drei Fällen in der Straße Marienhöhe. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere Einbrüche gegeben hat, die bislang nur noch nicht angezeigt worden sind.

Die Ermittler bitten um Zeugenaussagen aus der Nachbarschaft. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon (0 41 01) 20 20 entgegen.



von Bernd Amsberg

erstellt am 02.Jan.2017 | 16:49 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen