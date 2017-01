Mehr Gewerbe nach Rellingen

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Gestern ließ Rellingens Bürgermeister Marc Trampe im Gespräch mit unserer Zeitung seine ersten drei Monate im Amt Revue passieren. Im heutigen zweiten Teil des Interviews stellt der Verwaltungschef unter anderem seine weiteren Ziele vor.

Rellingen ist eine attraktive Gemeinde im Hamburger „Muskelring“. Wie kann man den Charme des Ortes noch steigern?

Marc Trampe: Rellingen ist eine wirtschaftsstarke Gemeinde, die gleichzeitig eine hohe Lebensqualität hat. Wir haben einen attraktiven Ortskern mit einem vielfältigen Einzelhandelsangebot und sehr wenig Leerstand. Wir haben Vereinsangebote, Kulturangebot, Schulen und Betreuung auf einem sehr hohen Niveau.

Um diese Qualität aufrecht zu erhalten, müssen wir uns behutsam und mit Augenmaß weiterentwickeln. Wir müssen für Unternehmen attraktiv bleiben. Es muss Unternehmen schwer fallen, Rellingen zu verlassen, aber einfach sein, sich hier anzusiedeln. Nur durch eine weiterhin hohe Wirtschaftskraft werden wir die hohe Lebensqualität mit den zahlreichen Angeboten halten können. Daher werden wir auch weiterhin Flächen für Gewerbe ausweisen müssen, um den Bestand zu halten und Neuansiedlungen zu realisieren. Für das Bestandsgewerbe lassen wir zum Beispiel den Gewerbepark an der Tangstedter Chaussee entwickeln. Vorab müssen allerdings die verkehrlichen Voraussetzungen an der Kreuzung geschaffen werden. Da laufen die Gespräche. Steigern müssen wir uns bei dem Angebot an bezahlbarem Wohnraum und auch die Kita-Plätze werden wir im Auge halten müssen.

Konkret: Was können Sie für die Jugend, was für die Senioren anregen?

Unsere Jugendarbeit leistet einen tollen Job. Mit dem Jugendmobil sind wir regelmäßig in allen Ortsteilen vertreten und haben einen guten Zulauf. Wir haben mit der Oase ein Jugendzentrum, bei dem wir gerade in der Diskussion über den Standort sind. Die Anbindung an eine Schule hat Vor- und Nachteile, genauso wie ein Standort im Ortskern. Das Freizeitverhalten von Jugendlichen hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Da müssen wir uns auch mit unserer Jugendarbeit drauf einstellen. Für die Senioren haben wir einen sehr hohen Standard und ein umfangreiches Angebot. Da bekommen wir sehr viele positive Rückmeldungen. Ein großes Projekt wird das Seniorenwohnen am Ellerbeker Weg. Da wird der Bauausschuss vorrausichtlich im Januar den Aufstellungsbeschluss fassen und wir steigen dann in die Bauleitplanung ein. Dort werden bis zu 100 Wohneinheiten für Senioren entstehen. Mir ist wichtig, dass wir dort auch einen Anteil an geförderten Wohnraum schaffen. Zusätzlich erhoffen wir uns dadurch den Effekt, dass durch die freiwerdenden Bestandsobjekte entsprechende Angebote für Familien geschaffen werden.

Wie kann die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen optimiert werden?

Grundsätzlich sind wir im Dialog mit den Nachbarkommunen und die Planungen sind gegenseitig bekannt. Wichtig ist, dass wir im Bereich der Bauleitplanungen die verkehrlichen Auswirkungen auch auf die Nachbarkommunen mehr im Blick haben und die Lasten auch entsprechend getragen werden.

Mit dem Amt Pinnau kooperieren wir in verschiedenen Bereichen und die Zusammenarbeit läuft da gut. Insgesamt können öffentliche Verwaltungen sicherlich in einigen Bereichen, insbesondere bei den internen Dienstleistungen, noch mehr zusammenarbeiten. Die Digitalisierung bietet da entsprechende Möglichkeiten.

Flüchtlinge in Rellingen: Wie ist der Status quo?

Wir haben derzeit rund

200 Flüchtlinge in Rellingen untergebracht. Die Zugänge sind derzeit überschaubar und wir sind in der Unterbringung gut aufgestellt. Es gibt weiterhin ein sehr aktives Ehrenamt, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Dieses intensive Engagement über einen so langen Zeitraum finde ich beeindruckend.

Nach der Erstversorgung sind wir jetzt aber in der Phase, wo es um Sprache, Qualifizierung und Beschäftigung geht. Insgesamt reicht die Finanzierung aber nicht aus. Die finanziellen Mittel reichen gerade aus, um unsere Fixkosten zu decken.

Zu guter Letzt eine private Frage: Gibt es schon mal Mecker von Ihrem Sohn, weil der Vater so viele Termine hat?

Natürlich bringt das Amt des Bürgermeisters eine zeitliche Einschränkung für die Familie mit sich. Für das Verständnis und die Unterstützung danke ich meiner Familie. Das war mir und meiner Familie aber auch vollkommen klar. Dafür nutzen wir die verbleibende Zeit aber intensiv.

