Löschfahrzeug ist Thema

Der Umwelt-, Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Prisdorf trifft sich am Mittwoch, 1. Februar, zu seiner ersten Sitzung des Jahres. Auf der Tagesordnung steht die Einrichtung eines freien W-Lans am Gemeindezentrum, die Park & Ride-Anlage am Bahnhof sowie der Kauf eines neuen Löschfahrzeuges. Weitere Themen sind die Oberflächenentwässerung in Prisdorf und eine Verkehrsberuhigung im Einmündungsbereich der Straße „Vorm Dickenbusch“. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr im Bilsbek-Raum, Hudenbarg 5.

von Geertje Meyer

erstellt am 24.Jan.2017 | 13:00 Uhr

