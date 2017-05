Region Pinneberg in Kürze : +++ LKA: Durchsuchung in Kreisverwaltung +++ Hamburg: Neue Radstellplätze +++ Ellerbek: Kita- und Schulausbau stocken +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kreis Pinneberg Sie kamen am Vormittag vorgefahren. Und sie nahmen Akten mit. Beamte des Landeskriminalamts (LKA) haben in der Kreisverwaltung ein Büro durchsucht. Ein Beschäftigter steht unter Korruptionsverdacht. Die für Korruptionsfälle zuständige Kieler Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Landrat Oliver Stolz hat seine Mitarbeiter bereits über den Vorfall informiert.

Hamburg Die Stadt Hamburg will in diesem Jahr fast 2000 neue Fahrrad-Parkplätze an 17 U- und S-Bahnstationen sowie am Hamburger Hauptbahnhof installieren. Bis 2025 sollen an den 133 S- und U-Bahnhaltestellen in Hamburg dann etwa 28.000 Fahrradabstellplätze zur Verfügung stehen, davon werden etwa 12.000 neu gebaut. Für die Umsetzung des Programms stehen rund 31 Millionen Euro zur Verfügung. Der Senat hatte 2015 ein B+R-Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben.

Ellerbek Die Erweiterung der Kindertagesstätte der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde sowie der Hermann-Löns-Schule in Ellerbek wird teurer als geplant. Eine Million Euro hatte die Gemeinde veranschlagt. Mittlerweile gehe man von einem Gesamtvolumen von 1,3 Millionen Euro aus. Allerdings gestalte sich die Auftragsvergabe schwierig, da die Handwerksbetriebe keine Angebote abgeben. Diese seien ausgelastet.

Tornesch Eindeutige Abstimmung: Mit großer Mehrheit hat der Tornescher Gemeindewahlausschuss den 6. Mai 2018 als Termin für die Bürgermeisterwahl bestimmt. Zuvor hatte CDU-Vertreterin Maren Cordts am Mittwochabend erneut für einen möglichst frühen Wahltermin geworben. Den Argumenten der CDU, es fehle ansonsten an Einarbeitungszeit und die Kündigungsfrist sei problematisch, mochte sich allerdings niemand anschließen.

Elsmhorn Die verstärkte Polizeipräsenz im Krückaupark macht sich bezahlt. Am Mittwoch konnten bei Kontrollen gleich vier Personen ertappt werden, die Drogen mit sich führten. Sie müssen sich jetzt wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Laut Polizei wurde um 9.30 Uhr eine vierköpfige Gruppe überprüft. Bei zwei 19-Jährigen aus Tornesch beziehungsweise Uetersen sowie einem 22 Jahre alten Mann aus dem Kreis Steinburg wurden geringe Mengen Cannabiskraut gefunden. Um 11.30Uhr wurden dann ein 20-Jähriger aus Tornesch und ein 24-Jähriger aus Norderstedt im Elmshorner Krückaupark mit einer geringen Menge an Drogen ertappt.

Uetersen In der Rosenstadt wird am kommenden Wochenende gefeiert und der Wettergott feiert mit. Wenn am Sonntag, 7. Mai, das Frühlingsfest mit verkaufsoffenen Geschäften beginnt, herrscht nicht nur Hochbetrieb, sondern das Hoch ist auch wetterseitig Begleiter des Trubels mit Flohmarkt, Automeile, Kindervergnügen und den zahlreichen Angebote für die ganze Familie. Und das von offiziell 9 bis 17 Uhr.

Schenefeld Die Schülerin Paula Rüpcke aus Schenefeld erhielt im Februar dieses Jahres die Diagnose Blutkrebs. Seitdem kämpft sie um ihr Leben. Dieses Schicksal berührt auch den gebürtigen Schenefelder Thies Raschke. Er will dafür werben, sich morgen in Schenefeld typisieren zu lassen. Der gebürtige Schenefelder hat in diesem Jahr selbst Stammzellen gespendet. Im Gespräch berichtet er von dieser Erfahrung.

Pinneberg Welche Bedeutung hat in der heutigen Zeit eigentlich noch die Vereinstreue? Welche Rolle spielt in den kommenden Jahren das Ehrenamt? Wie können neue Mitglieder gewonnen werden? Nur einige der vielen Fragen, auf die der VfL Pinneberg Antworten sucht. Die Lösungen will der Verein am Sonnabend, 13. Mai, von 9 bis 14 Uhr während einer Zukunftskonferenz im Sportzentrum am Fahltskamp gewinnen.

Schleswig-Holstein Bei einer Razzia in Geesthacht haben Beamte des Zollfahdungsamtes Hamburg am Donnerstag Pyrotechnik sichergestellt. Brisant: Sie enthielt statt Schwarzpulver Sprengstoff. „Polenböller ist dafür ein Oberbegriff“, schilderte Stefan Meyns, der Sprecher des Amtes. Kisten- und Tütenweise bargen die Beamten den Sprengstoff aus der Dachgeschosswohnung gegenüber des Krügerschen Hauses an der Bergedorfer Straße. Die Packungen wogen teilweise mehrere Kilo. Der Zoll sicherte außerdem mehrere Waffen und Munition, darunter Kaliber 50-Gewehrmunition. Um wie viel Sprenstoff es sich genau handelte, war bei Einsatzende noch unbekannt. „Auf jeden Fall sind die sichergestellten Sachen extrem gefährlich“, berichtete ein Ermittler.