„Zeit wird zeigen, was übrig bleibt“ : Linda Hoß-Rickmann im Interview über Autorität und Pläne für die Zukunft

Halstenbek | Linda Hoß-Rickmann (parteilos, 64), von 2007 bis 2017 Bürgermeisterin von Halstenbek, legt vorzeitig, ein Jahr vor Ende der Amtszeit, aus persönlichen Gründen ihr Amt nieder. Am 29. Januar dem Tag des Bürgerempfangs, hat die 64-Jährige ihren letzten Arbeitstag. Am 1. Februar wird Claudius von Rüden (40, SPD) seine Amtsgeschäfte aufnehmen. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt Hoß-Rickmann auf eine abwechslungsreiche Dekade zurück.



Autorität, Verhandlungs- und Repräsentationsgeschick – welche Tugenden muss ein Bürgermeister mitbringen?

Linda Hoß-Rickmann: Verhandlungs- und Repräsentationsgeschick sind nicht verkehrt in so einem Amt. Mindestens genauso wichtig sind Kompetenzen wie Team- und Konfliktfähigkeit sowie, den unterschiedlichen Menschen zuhören zu können, sie mitnehmen und begeistern zu können. Autorität im Sinne von „auf den Tisch hauen“ ist heute nicht mehr gefragt und trägt aus meiner Sicht nie zur Lösung bei. Ganz wichtig sind Geduld und auch in kritischen Situationen ruhig zu bleiben.

Was ist ein Bürgermeister zum Anfassen?

„Anfassen“ meinen Sie sicher nicht im wörtlichen Sinne (lacht). Ich verstehe darunter, dass man den Menschen zuhört, Ihre Anliegen und Sorgen ernst nimmt. Und dass man nicht „von oben“ kommt, sondern in Augenhöhe miteinander spricht und sich auch so verhält.

Sind Sie ein solcher Typ gewesen?

Das müssen Sie die Halstenbekerinnen und Halstenbeker fragen. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, das zu leben, denn das entspricht meinem Menschenbild und dem, was meiner Meinung nach eine der wichtigsten Eigenschaften ist, um eine gute Bürgermeisterin zu sein.

Woran in Ihrer Zeit im Rathaus wird die Bevölkerung sich auch in vielen Jahren noch erinnern?

Das lässt sich heute wirklich noch nicht sagen und schon gar nicht von mir. Das wird die Zeit zeigen und muss dann im Kontext bewertet werden. Aber auf jeden Fall, werde ich vermutlich als die erste Frau in der Geschichte Halstenbeks in Erinnerung bleiben, die hier Bürgermeisterin war.

Wenn Sie sich an den Beginn Ihrer Amtszeit zurückversetzen: Welchen Rat würden Sie sich heute geben?

Auch das ist natürlich schwer, sich quasi selbst rückwirkend einen Rat zu geben. Aber vielleicht, dass es gut ist, offen und irgendwie „unvorbelastet“ an das Amt heranzugehen. Und sich selbst nicht zu verbiegen, authentisch zu bleiben.

Sie sind 64 Jahre alt. Wie hat das Amt Sie verändert?

Ich bin heute weniger spontan als vor zehn Jahren. Ich habe gelernt, in der Regel immer erst zu bedenken, was meine Äußerung, mein Verhalten bei anderen bewirkt. Als Bürgermeisterin ist es schon schwieriger, so zu reden, „wie einem das Maul gewachsen ist“.

Was werden Sie auf keinen Fall vermissen?

Den Termindruck und den Zeitmangel.

Was fehlt Ihnen bereits jetzt schon?

Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, das kollegiale Miteinander und die netten Gespräche mit vielen Halstenbekern. Aber ich bleibe ja in Halstenbek, dann ist das ja nicht ganz weg. Ich bin dann quasi Nachbarin.

Es gibt bereits hinter vorgehaltener Hand den Vorschlag, den Weg am Rathausquartier zur Feldstraße Linda-Hoß-Rickmann-Stieg zu benennen...

Ich bin doch noch gar nicht tot (schmunzelt). Üblicherweise wird einem solche Ehre doch immer erst nach dem Ableben zuteil. Aber im Ernst: Ich komme da auf Ihre Frage von eben zurück. Die Zeit wird zeigen, was wirklich übrig bleibt. Mir ist viel wichtiger, dass ich das Gefühl habe, dass es eine Menge Menschen hier gibt, die mich und das, was ich gemacht habe, schätzen. Das ist die größte Anerkennung für mich.

Was planen Sie für Ihren (Un)-Ruhestand?

Ich versuche, die Dinge auf mich zukommen zu lassen, erstmal nicht zu allzu viel zu planen. Natürlich will ich, wie wohl alle, die in den Ruhestand wechseln, zu Hause die Dinge erledigen, die liegen geblieben sind. Meine fünf Enkelkinder werden sich freuen, wenn ich endlich mehr Zeit für sie habe und mein Mann natürlich auch. Nach einer Erholungsphase will ich mal schauen, was ich gegebenenfalls ehrenamtlich mache. Das Sprichwort „wer rastet, der rostet“ hat ja viel Wahrheit. Und die eine oder andere Herausforderung brauche ich noch.

von Dietmar Vogel

erstellt am 25.Jan.2017 | 14:00 Uhr

