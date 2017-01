Region Pinneberg in Kürze : +++ Lieferdienst überfallen +++ Demokratie-Kita in Pinneberg zertifiziert +++ Fußball-Promis kicken in Quickborn +++

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Elmshorn Auf der Baustelle des Hauses der Technik herrscht seit September Stillstand. Aus bislang noch nicht vollständig geklärten Gründen waren sechs Arbeiter in der tiefen Baugrube erkrankt. Ende Januar oder Anfang Februar soll es jetzt aber weitergehen. Die Stadt hat die Sicherheitsvorschriften allerdings stark verschärft, unter anderem tragen die Arbeiter Schutzkleidung und mit Messungen werden Boden-, Wasser- und Luftwerte überprüft.

Pinneberg Demokratie heißt wörtlich übersetzt „Herrschaft des Volkes“. In der Awo-Kita „Dolli-Einstein-Haus“ in Pinneberg werden Kindern die Grundlagen der Demokratie näher gebracht. Dafür wurde die Einrichtung in der Aschhooptwiete gestern von Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) zertifiziert. Und ist damit die erste Kindertagesstätte in Schleswig-Holstein, die diese Auszeichnung bekommt.

Barmstedt 3,5 Tonnen Streusalz haben die Mitarbeiter des Barmstedter Bauhofs am Sonnabend wegen der Glätte ausgebracht. Sie seien in zwei Schichten den ganzen Tag über im Einsatz gewesen, wie Stadtsprecher Wolfgang Heins berichtete. Stürze seien der Stadt nicht gemeldet worden, obwohl sowohl etliche Gehwege als auch einige Nebenstraßen komplett vereist waren.

Uetersen 16 junge Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr bei Kreis- und Landesmeisterschaften für den TSV Uetersen, dem größten Uetersener Sportverein, auf den Siegertreppchen standen und ihrem Verein damit alle Ehre gemacht haben, wurden am Sonntag mit Urkunden geehrt. Ebenfalls gewürdigt wurden in der Jahnhalle die Leistungen, die 2016 zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens geführt hatten.

Schenefeld Der „Glücksgriff“ in Schenefeld hat mehr Platz. Ende des Jahres hatte Chefin Ingrid Pöhland die Chance genutzt, einen zweiten Laden neben dem jetzigen anzumieten. Die Verkaufsfläche betrug bisher 45 Quadratmeter und verdoppelt sich nun. Gestern hat das Team Wiedereröffnung gefeiert. Bereits am Vormittag kamen 60 Schenefelder vorbei, um sich den neuen Laden anzusehen.

Wedel Kommt endlich eine Kombi-Lösung für Parkplätze und Wohnungen, der sowohl den Patienten der Gruppenpraxis Rosengarten als auch dem notorisch angespannten Mietermarkt in Wedel nützt? Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte gestern Bürgermeister Niels Schmidt: Im Dezember haben Investoren mit Plänen für eine Bauprojekt an der Theaterstraße zwischen dem Pharma-Unternehmen Medac und dem Ärztehaus in der Tasche angeklopft.

Quickborn Fußballprominenz der 1970er- und 1980er-Jahre ist am Sonnabend in Quickborn aufgelaufen. Der Verein „FCH Golden Oldies von 1974 Quickborn“ hatte zum sechsten Reiner-Schultz-Cup in die Lilli-Henoch-Sporthalle eingeladen. Der Erlös des Benefizturniers soll wie in den Vorjahren dem Verein Mukoviszidose Schleswig-Holstein zugute kommen. Die Krankheit gilt als die häufigste angeborene, noch unheilbare Stoffwechselstörung.

Hamburg Fünf maskierte Männer haben im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd einen 45 Jahre alten Mitarbeiter eines Lieferdienstes überfallen und kurzzeitig verschleppt. Der 45-Jährige habe am frühen Montagmorgen gerade zu seinem Lieferwagen gehen wollen, als ihn plötzlich zwei maskierte Männer angriffen, schlugen und traten, teilte die Polizei am Montag mit. Als er sich wehrte, kamen zwei weitere Männer dazu und schlugen ebenfalls auf ihn ein. Anschließend stießen sie ihn in seinen Transporter, den ein fünfter Mann fuhr, fesselten ihn und zogen ihm etwas über den Kopf. Danach fuhren sie ihn zu einer Grünfläche und legten ihn dort gefesselt und geknebelt ab. Den Lieferwagen des 45-Jährigen stahlen sie und flüchteten, wie es weiter hieß. Passanten fanden den 45-Jährigen und riefen die Rettungskräfte. Diese brachten ihn mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Den gestohlenen Lieferwagen fanden Polizisten auf einem Parkplatz einige Kilometer entfernt. Von den unbekannten Tätern fehlte zunächst jede Spur.

Schleswig-Holstein SH-Engeriewendeminister Robert Habeck (Grüne) hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) vorgeworfen, bei der Stromnetzreform einen Rückzieher gemacht zu haben. „Das ist schon ein dicker Hund“, sagte Habeck gestern in Kiel. „Gabriel bläst die einheitlichen Netzentgelte auf Ebene der Übertragungsnetze ab.“ Damit konterkariere er nicht nur seine eigenen Pläne, sondern ignoriere auch einen Beschluss des Bundesrates. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte in ihrer Sonnabendausgabe berichtet, Gabriel wolle auf die Angleichung der Stromnetzentgelte verzichten.