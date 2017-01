Region Pinneberg in Kürze : +++ Landtagswahl: Barmstedt sucht Helfer +++ Rätsel am Bahnhof Pinneberg gelöst +++ Bewerbungsstart bei XFEL +++

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Barmstedt Die Landtagswahl wirft ihre Schatten voraus: Am Sonntag, 7. Mai, sind alle Schleswig-Holsteiner ab 16 Jahren aufgerufen, das neue Landesparlament zu wählen. Um die Wahl bewerkstelligen zu können, sucht die Stadt Barmstedt ehrenamtliche Helfer. In den fünf Wahlbezirken der Stadt seien die Wahlvorstände zu besetzen, die aus dem Vorsteher beziehungsweise der Vorsteherin, dem Schriftführer oder der Schriftführerin sowie mehreren Beisitzern bestehen, erklärte Verwaltungssprecher Wolfgang Heins. Grundsätzlich könne jeder die Aufgabe übernehmen, betonte Heins – er oder sie müsse allerdings mindestens 16 Jahre alt sein. Die Helfer werden entsprechend geschult und auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Als Entschädigung werde ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro gezahlt.

Pinneberg Die Größe des Durchbruchs lässt zunächst auf ein Auto schließen, das mit hoher Geschwindigkeit durch die Mauer gerast ist. „Wir können die Beschädigung keinem Vorgang zuordnen“, sagt Polizeisprecher Nico Möller auf Nachfrage. Was ist dann auf dem Bahnhofsvorplatz in Pinneberg passiert? Warum ist die Mauer, die den Taxistand von der Bushaltestelle trennt, beschädigt? Pinnebergs Stadtsprecher Stefan Krappa löst das Rätsel schließlich auf: Der Durchbruch wurde im Zuge der Bauarbeiten am Park&Ride-Platz bewusst angelegt, um Kabel durchzulegen. Da der Vorplatz ohnehin bald neu gestaltet werden soll, sei auf eine Reparatur verzichtet worden – „um Geld zu sparen“, so Krappa.

Schenefeld Wissenschaftler aus aller Welt können sich jetzt erstmals mit Vorschlägen für Experimente am Röntgenlaser XFEL in Schenefeld bewerben. Das teilte die Forschungseinrichtung gestern mit. Das Nutzerprogramm soll mit zwei der insgesamt sechs derzeit geplanten Instrumente in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Über die Anträge entscheidet ein internationales Expertengremium.

Uetersen Für die Hochzeitsmesse am Sonntag, 5. Februar, im Parkhotel Rosarium wurde ein Pärchen gefunden, das „Ja“ zur Express-Hochzeit inmitten des Messetrubels gesagt hat. Das Paar wird somit während der Veranstaltung im Trauzimmer des Hotels ehelich miteinander verbunden. Von den ausstellenden Hochzeitsplanern geschenkt gibt es die Trauringe, Hochzeitsfotos, den Brautstrauß sowie das Make-up und die Frisur für die Braut.

Seeth-Ekholt Ungewöhnlich früh sind die Seeth-Ekholter Gemeindevertreter ins neue Jahr gestartet. Dass die erste Sitzung des Dorfparlaments bereits Mitte Januar auf dem Plan stand, war einem Thema im nichtöffentlichen Teil geschuldet, das keinen Aufschub duldete, wie Bürgermeister Michael Rosenthal erklärte. Erst vor rund einem Monat kamen die Lokalpolitiker letztmals zusammen, um den Haushalt für 2017 zu verabschieden. Der weist im Ergebnisplan unter dem Strich ein Jahresfehlbetrag von 265.200 Euro aus.

Hasloh Der Hasloher Bau- und Wegeausschuss kommt am Mittwoch, 1. Februar, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen der Statusbericht zum Umbau der Peter-Lunding-Schule, ein Bauantrag zur Einrichtung einer Kindergartengruppe im TuS-Vereinsheim sowie ein Antrag auf verkehrslenkende Maßnahmen im Bereich der Dorfstraße. Des Weiteren stellen Vertreter eines Planungsbüros ihr Konzept zum zweiten Bauabschnitt der Neuen Mitte vor. Die Beratungen im Dörphus, Garstedter Weg 16a, beginnen um 19.30 Uhr.

Hamburg Die Hamburger Handelskammer will die lärmige Willy-Brandt-Straße in einen Tunnel verbannen, um Innenstadt und HafenCity zu verbinden. Hatte Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof die Idee vor einem Vierteljahr noch kategorisch zurückgewiesen, kommt jetzt Bewegung in die Debatte. Bei einer Veranstaltung der Kammer hat SPD-Stadtentwicklungsexperte Dirk Kienscherf am Montagabend grundsätzliche Zustimmung signalisiert. „Die Idee ist interessant, aber eher mittel- oder langfristig.“ Laut Kienscherf brauche Hamburg solche und andere Visionen, um die Sperrwirkung der sechsspurigen City-Schneise zu beseitigen.

Schleswig-Holstein Auf zwei Autobahnabschnitten in Deutschland sollen spätestens von Ende 2018 an Elektro-Lastwagen mit Stromversorgung über eine Oberleitung getestet werden. Die beiden Versuchsstrecken liegen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Schleswig-Holstein und Hessen. Sie seien jeweils zwölf Kilometer lang, hieß es aus dem Umfeld der Projektvorbereitung.