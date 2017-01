Landfrauen freuen sich über Zulauf

1 von 1 Foto: stolzenberg 1 von 1

Elf Frauen traten 2016 dem Landfrauenverein Pinneberg und Umgebung bei, berichtete Christa Dreier bei der Jahreshauptversammlung. Und das Wachstum gehe weiter: Seit Jahresbeginn habe sie schon elf weitere Anmeldungen erhalten, ergänzte die Vorsitzende ihren Bericht. Rund 160 sind sie insgesamt, aus Pinneberg, Appen, Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf, Ahrenlohe, Ellerbek, Halstenbek, Bönningstedt, Ellerhoop und Schenefeld. Im Saal des Schützenhofs war denn auch fast kein Platz mehr frei. Nur diejenigen, die eigentlich wegen ihrer langjährigen Vereinstreue geehrt werden sollten, ließen sich entschuldigen. Trienke Früchtenicht aus Ellerhoop, sowie Wiebke Harder und Karin Mohr aus Bevern waren zu krank, um sich für ihre 40-jährige Mitgliedschaft feiern zu lassen.

Von den Neuen schafften es auch nicht alle zur Versammlung. Für Karin Leißner, Gerda Brammann, Marlies Martin, Gerda Huckfeldt, Hella Weinert, Sonja Schönsee, Frauke Affeldt, Kirsten Brandt, Helga Hadewig und Jutta Vogt hatte Dreier das traditionelle Eintrittsgeschenk dabei, eine mit Vereinslogo geschmückte Einkaufstasche. Monika Münster ist schon lange dabei und blickte an diesem Tag auf 25 Jahre Vorstandsarbeit zurück. Das brachte ihr eine Urkunde, Blumen und viel Applaus ein. Mit einem bunten Strauß bedacht wurde auch Annelotte Ostermann, die Chefin des Schützenhofs. In Ostermanns Gaststätte finden die meisten Zusammenkünfte der Landfrauen statt.

Aber auch anderswo ist der aktive Klub zu finden: Am Dienstag, 7. Februar, geht es ins Quickborner Beluga-Kino. Auf dem Programm steht der Film, „Himmel und Eis – die Antarktis“. Eintritt fünf Euro. Bis zum 3. Februar nimmt Dreier noch Anmeldungen an. Teurer wird es am Sonntag, 26. Februar. Dann feiert der Verein sein 65-jähriges Bestehen, und zwar von 11 bis 16.30 Uhr im ehemaligen Meinkenhof, jetzt Eventlocation Lindwurm, in Kummerfeld, Bornbarg 31. Für Brunch und Kaffeegedeck werden 40 Euro fällig. Meldeschluss ist der 17. Februar. Danach ist der Schützenhof wieder dran. Am Donnerstag, 23. März, berichtet Veronika Elsner aus Langeln von ihren Reiseerlebnissen in Myanmar, dem früheren Burma in Hinterindien. Beginn 14.30 Uhr. Am 17. März ist Anmeldeschluss. Am 5. April kommt Gärtnermeisterin Petra Eggert-Tietjen vom Pflanzenhof Eggert aus Vaale in den Schützenhof. Ihr Thema: „Mit blühenden Sträuchern durch das Gartenjahr“. Anmeldung bis zum 30. März. Um Gärten geht es auch am Sonntag, 23.April, bei Rhododendron-Hachmann in Barmstedt, Brunnenstraße 68. Hier findet von 11 bis 17 Uhr die Landfrauen-Cafeteria statt. „Wir freuen uns über Tortenspenden“, ergänzte Dreier. Danach ist schon wieder Zeit für die jährliche Modenschau im Schützenhof mit Models aus den eigenen Reihen. Am Dienstag, 9. Mai, ab 14.30 Uhr.

Dazu kommen mehrere Ausfahrten und ein Konzert in der Elbphilharmonie. Die Kreativgruppe trifft sich regelmäßig im Werkraum der Schule in Borstel-Hohenraden. Einzelheiten sind bei Christa Dreier zu erfahren, unter (0 41 01) 7 20 41 oder per E-Mail an Christa.dreier.54@gmail.com.