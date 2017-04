Kurse für Helfer in der Pflege

Pflegekräfte sind knapp. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet nun zwei Kurse für Menschen an, die Interesse haben, in der Pflege zu arbeiten. Der nächste Lehrgang „Helfer/in in der Pflege“ wird vom 8. Mai bis zum 4. Juli beim DRK in Rellingen, Oberer Ehmschen 53, durchgeführt. Der nächste Aufbaulehrgang „HiPplus“, der den Kursus „Helfer/in in der Pflege“ voraussetzt, um „Betreuungskraft nach § 87 b SGB XI“ zu werden, wird vom 5. bis zum 17. Juli ebenfalls in Rellingen, Oberer Ehmschen 53, umgesetzt. Weitere Informationen gibt es bei Gabriele Ronke-Guhlke unter der Telefon (0 41 01) 5 00 34 27 oder unter (0 41 01) 5 00 34 25. >

drk-kreis-pinneberg.de

von Tobias Thieme

erstellt am 09.Apr.2017 | 15:13 Uhr