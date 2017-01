Kulturförderung im Kreisgebiet : Künstler diskutieren mit Kreistagsmitgliedern

1 von 1 Foto: Janina Schmdit 1 von 1

Pinneberg | Künstler und Vertreter verschiedener kultureller Institutionen und Vertreter aus der Politik haben sich in der Pinneberger Drostei zum „Runden Tisch Kultur“ getroffen. Die jährlich stattfindende Versammlung soll den Austausch von Kultur und Politik fördern und dem allgemeinen Erfahrungsaustausch dienen.

Zunächst wurde Wilfried Welsch, Vorsitzender des Kulturvereins Holm, zum neuen Mitglied für das Vergabegremium der Kulturförderung gewählt. „Mir ist es ein Anliegen, gute Lösungen für die Mittel zu finden, die zur Verfügung stehen,“ begründet Welsch seine Motivation. Er bedankte sich für das Vertrauen: „Ich hoffe, ich kann das rechtfertigen.“ Zu seiner Stellvertreterin wurde die Künstlerin Marion Inge Otto-Quoos (Mioq), unter anderem Initiatorin des Projekts „Frühwerk“ in der Drostei.

Nach der Wahl leitete Kerstin Seyfert (CDU), Vorsitzende des Ausschusses Schule, Kultur und Sport des Pinneberger Kreistags, in den offenen Meinungsaustausch über. Hier ging es um Nachwuchssorgen in der Kunstszene, bei denen die verschiedenen Institutionen von unterschiedlich guten Situationen berichteten. Insbesondere Chöre seien von Überalterung betroffen. Auch wurde angesprochen, dass junge Künstler heute oft den Weg über Institutionen als altmodisch empfänden und eher das Internet nutzten. Nicolai Overbeck, Kreistagsmitglied für die SPD, riet künstlerischen Institutionen, sich an Schulen zu wenden. Vielen Schüler, die in der Schule Theater gespielt, gemalt oder musiziert hätten, bräuchten nach dem Schulabgang einen neuen Rahmen.

Einige Vertreter der künstlerischen Institutionen wünschten sich frühere Antragsstellungen bei der Kulturförderung im Kreis Pinneberg: So solle nicht bis Mitte März für das laufende, sondern für das kommende Jahr entschieden werden. Dies gebe mehr Planungssicherheit. Seyfert kommentierte: „Verständlich, wir möchten aber an der Regelung festhalten, aus Gründen der Gerechtigkeit.“ Die Institutionen hätten sehr unterschiedliche Vorlauffristen und kurzfristige Planer würden benachteiligt. Es sei in besonderen Fällen aber möglich bis zum Abgabetermin auch Anträge für Förderungen im Folgejahr zu stellen.

Der Abend wurde auch genutzt, um Kritik an der Förderungsvergabe zu äußern: Elke Ferro-Goldstein, Vorsitzende des Kreiskulturverbandes, lobte zwar ausdrücklich die Kulturförderung, zeigte sich aber enttäuscht darüber, dass ihr Antrag auf Sonderförderung eines Projekts nicht einbezogen worden sei. Dem widersprachen die Kreistagsmitglieder Seyfert und Overbeck. Er sei einbezogen worden und ihm sei mehrheitlich nicht stattgegeben worden, weil es die Möglichkeit der regulären Finanzierung in 2017 gegeben habe.

Sängerin und Gitarristin Petra Mathieszen-Eitze äußerte sich nach der Veranstaltungdankbar über die Kulturförderung: „Das ist keine Selbstverständlichkeit und überall gibt es das nicht. Man darf von mehr träumen, noch mehr Förderung und bessere Planungssicherheit, aber was es hier gibt, ist wertzuschätzen.“

Hintergrund ist ein Förderpaket des Landes in Höhe von 100.000 Euro, das dem Kreis Pinneberg zur Verfügung gestellt wurde. Fünf Jahre lang werden jährlich 20.000 Euro an Kulturschaffende des Kreises vergeben. Bis zum 15. März 2017 müssen Anträge für das laufende Kalenderjahr abgegeben werden. Darüber, welche Antragsteller eine Förderung erhalten, entscheidet das Vergabegremium. Richtlinien zur Vergabe und Antragsformulare können im Internet eingesehen werden.

von Janina Schmidt

erstellt am 19.Jan.2017 | 10:00 Uhr