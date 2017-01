„Kitabetreuung soll kostenfrei werden“ : Kristin Alheit spricht im Interview über Sozialpolitik

1 von 1 Foto: Meyer 1 von 1

Die Kitabetreuung soll auch in Schleswig-Holstein in Zukunft gebührenfrei sein. Das sagte Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) im Gespräch mit dieser Zeitung. Für das Projekt hat sich die Landesregierung allerdings einen großzügigen Zeitrahmen gesetzt: Zehn Jahre könnte es nach Angaben der Ministerin dauern.

Frau Alheit, Sie waren vier Jahre lang Bürgermeisterin in Pinneberg. Heute pendeln Sie zwischen Hamburg und Kiel. Vermissen Sie das ruhige Kleinstadtleben?

Kristin Alheit: (lacht) Ich vermisse Pinneberg schon manchmal. Ich informiere mich regelmäßig online über das Tageblatt oder Gespräche mit der Bürgermeisterin. Aber: Ministerin sein ist schon toll. Man hat große Gestaltungsmöglichkeiten.

Wann waren Sie das letzte mal in Pinneberg?

Eigentlich wollte ich zum Weihnachtsmarkt, was aber nicht geklappt hat. Aber es gibt immer wieder Termine wie heute in der Kita Dolli-Einstein-Haus. Das ist dann besonders schön.

Warum wohnen Sie als schleswig-holsteinische Ministerin nicht in Schleswig-Holstein?

Die Entfernung von Hamburg nach Kiel ist ja nicht größer als die von Flensburg. Und ich halte es auch für einen Vorteil, in der Metropolregion zu leben. Ich bin mit Schleswig-Holstein schon sehr lange eng verbunden, sodass die Tatsache, wo mein Bett steht, keine Rolle spielt.

Sie sagten bei Ihrem Abschied aus Pinneberg, die Stadt habe nun einen besonders kurzen Draht nach Kiel. Nutzen die Pinneberger das?

Schon. Die Abgeordneten des Kreises sprechen mich an, weil Sie wissen, dass ich mich hier gut auskenne. Und ich werde auch umgekehrt schon mal von Kabinettskollegen informiert, wenn der Kreis Pinneberg betroffen ist. Es ist das Bewusstsein da, dass ich eine besondere Bindung zur Stadt habe

Thema Demographie: In Kummerfeld schließt gerade ein Altenheim der Regio-Kliniken, die zum Sana-Konzern gehören, aus Kostengründen. Waren die Privatisierungen ein Fehler?

Ich kenne diesen Einzelfall und die genauen Gründe nicht. In Schleswig-Holstein schließen und öffnen zahlreiche Einrichtungen. Neue Einrichtungen verdrängen dabei häufig auch ältere, indem sie bessere Standards setzen. Diese Schließung steht aber nicht für eine Tendenz. Denn in Schleswig-Holstein haben wir die Besonderheit, dass die Quote derjenigen, die stationär untergebracht sind, im Bundesvergleich am höchsten ist. Die Leute sagen aber mehrheitlich, sie wollen zu Hause alt werden. Für uns steht deshalb eher im Mittelpunkt: Wie können wir pflegende Familien unterstützen oder ambulante Angebote in den Kommunen stärken, damit die Menschen im Alter so leben können, wie sie sich das wünschen.

. . . und das könnte wie aussehen?

Pflege in der Familie kann man nicht mal „so eben“ machen. Bestimmte Aufgaben könnten etwa von ambulanten Pflegediensten übernommen werden. Die Pflegestützpunkte sind zudem ganz wichtige Einrichtungen, um Wissen an die Menschen zu bringen. Da haben wir uns in den letzten Jahren sehr engagiert. Wir sind auch in der Pflege dementer Menschen sehr aktiv. Es gibt Musterwohnungen. Wir haben einen Demenzplan für das ganze Land erarbeitet.

. . . früher oder später geht es aber immer ums Geld . . .

Wir müssen uns die Strukturen genau anschauen. Viel läuft über die Kranken- und Pflegeversicherung. Das zahlen wir alle. Diese Aufgaben können nicht einzelne Akteure stemmen. Je mehr ältere Menschen es gibt, desto mehr müssen sich alle beteiligen. Und da ist natürlich auch das Land in der Pflicht.

Sie wollten sich in Sachen Pflege für mehr Steuerungskompetenz der Kommunen einsetzen. Wie weit sind Sie gekommen?

Wir diskutieren das auf Bundesebene. Ich wünsche mir, dass Kommunen abseits des Baurechts mehr Möglichkeiten haben, auf die Planungen stationärer Einrichtungen Einfluss zu nehmen. Wir brauchen als Flächenland eher solche Möglichkeiten als andere Länder. Das Thema wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten und ich bleibe am Ball.

Die Apotheken haben vor einem Jahr ihre Notdienste neu organisiert, die Wege wurden teils deutlich länger. Klingt nicht gerade seniorenfreundlich . . .

Die Neustrukturierung der Notdienste sichert die Versorgung in der Fläche. Die Situation ist für die Apotheken durch den Internethandel nicht einfacher geworden. Und es ging darum, die Notdienste gerechter unter den Apotheken zu verteilen, denn die Dienste sind ja auch mit hohen Personalkosten verbunden. Im Einzelfall mag der Weg länger geworden sein, insgesamt war die Neuorganisation wichtig für die Versorgung in der Fläche.

Im Kreis Pinneberg schauen viele Eltern neidisch nach Hamburg, wo die Kitas kostenfrei sind. Was sind Ihre Pläne für Schleswig-Holstein?

Auch in Hamburg schauen Eltern neidisch auf Schleswig-Holstein, weil unsere Betreuungsverhältnisse viel besser sind. Trotzdem ist der Blick nach Hamburg berechtigt und ich bin froh, dass diese Landesregierung klargemacht hat, dass es die kostenfreie Grundversorgung innerhalb der kommenden zehn Jahre auch in Schleswig-Holstein geben soll. Und wir machen mit dem Kita-Geld von 100 Euro für Eltern von Krippenkindern deutlich, dass es uns ernst ist. Ende des Monats wird es zum ersten Mal gezahlt.

Viele fürchten, dass sich die Kommunen das Kita-Geld mit Gebührenerhöhungen selbst unter den Nagel reißen. Was wollen Sie dagegen tun?

Da Kinderbetreuung eine kommunale Aufgabe ist, kann das Land das nicht verhindern. Gebührenerhöhungen können verschiedene Gründe haben. Es gibt aber Kommunen, die ausdrücklich mit Verweis auf das Kita-Geld Gebührenerhöhungen vornehmen. Das muss vor Ort politisch bewertet und verhindert werden.

Auch Jugendliche aus dem Kreis Pinneberg waren in Friesenhof-Heimen untergebracht, in denen Bewohnerinnen misshandelt wurden. Sie waren im Untersuchungsausschuss und haben die Heimaufsicht verstärkt. Ist die Akte nun geschlossen?

Der Untersuchungsausschuss arbeitet noch. Seine Arbeit wird erst im März mit der politischen Debatte beendet. Klar ist, dass sich die erhobenen Vorwürfe gegen die Landesregierung nicht begründen ließen. Gutachten haben uns nichtsdestotrotz gezeigt, wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und wir haben längst Konsequenzen gezogen: Etwa über die E-Akte, mit der sich Informationen digital verknüpfen lassen. Die internen Meldewege wurden verbessert, die Heimaufsicht personell gestärkt. Und wir setzen uns auf Bundesebene für eine Stärkung der Kompetenzen der Heimaufsicht ein. Aber man muss auch realistisch sagen: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es bei der Vielzahl von Einrichtungen nicht.

Die Kommunen im Kreis Pinneberg beschäftigen ihre Gleichstellungsbeauftragten meist in Teilzeit. Warum wollen Sie unbedingt per Gesetz Vollzeitstellen durchzusetzen?

Es gibt bereits die Regel, dass Kommunen mit mehr als 15 000 Einwohnern hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte haben müssen. Und wir sind in Sachen Gleichstellung von Männern und Frauen noch nicht da, wo wir sein könnten. Ich musste als zuständige Ministerin feststellen, dass es sogar Kommunen gibt, die überhaupt keine Gleichstellungsbeauftragte haben. Die sagen: „Wir müssen das nicht.“ Und wir sagen: „Doch, Ihr müsst.“ Das steht bereits seit 20 Jahren im Gleichstellungsgesetz. Und mit einer Teilzeitstelle sind die Aufgaben in der Regel nicht zu bewältigen. Das habe ich auch während meiner Zeit in Pinneberg festgestellt. Um das zu ändern, fehlte mir damals aber die politische Mehrheit. Die Novelle dient also im Wesentlichen der Präzisierung.

Wer bestellt, soll zahlen. Warum sollen die Kommunen das finanzieren?

Es ist ja nichts Neues. Der jetzige Zustand mit Teilzeitbeschäftigten entspricht schlicht nicht dem Gesetz. Ich bin mir der Rechtslage da sehr sicher.

Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt. Schon warmgelaufen für den Wahlkampf?

(lacht) Es ist ja das erste Mal, dass ich in meiner Funktion Wahlkampf erleben darf. Es war schon spannend, wie sich das Klima und die Auseinandersetzungen in den vergangenen Monaten verändert haben. Aber es wird nicht alles anders. Mein Anspruch als Ministerin ist, ordentlich meine Arbeit zu machen. Das wird sich in der kommenden Zeit nicht ändern. Aber das Drumherum wird sich ändern.

Bewerben Sie sich wieder als Sozialministerin?

Ich würde mich freuen, wenn ich die Aufgabe weitermachen könnte.

Für eine absolute Mehrheit der SPD wird’s nicht reichen. Wer ist Ihr Wunschpartner?

Die jetzige Koalition funktioniert ausgezeichnet. Ich würde gerne so weitermachen.

von Tobias Thieme

erstellt am 13.Jan.2017 | 15:45 Uhr