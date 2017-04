Kripo spricht von guter Beweislage

Vier brutale Überfälle, zwei in Pinneberg, zwei in Moorrege. Insgesamt neun Täter, und auf den ersten Blick kein Zusammenhang der Taten. Puzzlearbeit für die Kriminalpolizei.

Doch relativ schnell kam erstes Licht ins Dunkel, berichtete gestern Sarah Lampe, Leiterin der Pinneberger Kripo. Ein Opfer aus der Richard-Köhn-Straße in Pinneberg erkannte in den sozialen Netzwerken einen seiner Peiniger wieder. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung, seines Handys und der Vernehmung kam die Kripo seinen Mittätern auf die Spur.

Bei einem der Überfälle in Moorrege halfen der Polizei zwei Zeugen, die einen der Schläger erkannten. Andere Täter hatten sich mit ihren Taten gebrüstet. Auch das wurde ihnen zum Verhängnis. Bei den polizeilichen Vernehmungen gestanden schließlich einige die Taten, andere wiederum beschuldigten Mittäter. In einem Fall hatte sich das 15 und 16 Jahre alte Pärchen im Zuge der Ermittlungen getrennt. Und plötzlich sagte die 15-Jährige gegen ihren Ex-Freund aus. Bei einer Durchsuchung wurde auch der Schlagring gefunden, den die Täter beim Überfall auf die Brüder benutzt hatten.

Wenngleich die meisten Schläger aus Uetersen stammen und sich größtenteils kennen, haben sie die Taten nur zum geringen Teil gemeinsam begangen. Nach Ermittlungen der Polizei war ein 18 Jahre alter Uetersener an drei Taten beteiligt.

Der 16-Jährige, der mit seiner Ex-Freundin in Moorrege am Überfall auf den 20-jährigen Tornescher beteiligt war, war auch beim ersten Überfall in Pinneberg dabei. Der Tornescher wurde zusammengeschlagen, weil dem kriminellen Quartett das Taxigeld für die Heimfahrt fehlte.

Obwohl einige Opfer behandelt werden mussten und vor allem der ältere der Wedeler Brüder übel zugerichtet worden war, hat laut Lampe keines des Opfer bleibende Schäden zurückbehalten. Mehrere der mutmaßlichen Täter haben inzwischen zumindest Teilgeständnisse abgelegt. „Wir haben eine gute Beweislage“, so die Kripobeamten. Für die Kripo sind Ermittlungen abgeschlossen. Ermittelt worden war unter anderem wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Nun ist die Staatsanwaltschaft am Zug.

von Bernd Amsberg

erstellt am 25.Apr.2017 | 17:29 Uhr