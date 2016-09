Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreis Pinneberg wird zum Gefahrengebiet +++ Schwerer Unfall auf der A23 +++ Tag der helfenden Hände in Barmstedt +++

1 von 1 Foto: Pergande 1 von 1

Schleswig-Holstein Ab Oktober gibt es im Kreis Pinneberg wieder großangelegte Kontrollen im Kampf gegen die Einbruchskriminalität. Wie das Innenministerium des Landes auf Anfrage der Piratenpartei mitgeteilt hat, sollen die Kreise Pinneberg und Segeberg vom 1. bis 28. Oktober zu Gefahrengebieten erklärt werden.

Elmshorn Die Explosion eines Erdgas-Autos an einer Tankstelle in Süd-Niedersachsen schlägt Wellen bis in den Kreis Pinneberg. Bei Nachfragen an die Betreiber der Tankstellen ist eine Mischung aus abwartender Haltung, Frust und Unsicherheit zu spüren. In Elmshorn kann kein Erdgas mehr getankt werden.

Uetersen Die „Grünen Schützen“ von Uetersen haben eine neue Majestät. Keinem Geringeren als dem Zweiten Vorsitzenden, Hans-Peter Hildebrandt, wurde die Würde zuteil, die Schützen bis zum Spätsommer des kommenden Jahres zu leiten. Erste Gratulantin war Bürgermeisterin Andrea Hansen. Bereits am Freitag proklamiert wurde die Prinzessin. Diese heißt Celina Johannsen.

Pinneberg Ein 50-jähriger Fußgänger ist am Sonntagmorgen auf der A23 bei Halstenbek lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage von shz.de mitteilte, wollte der Pinneberger die Autobahn gegen 6 Uhr zu Fuß überqueren.

Barmstedt Zahlreiche Zuschauer haben sich während des Tags der Helfenden Hände in Barmstedt die Arbeit von Feuerwehr, THW und weiteren Hilfsorganisationen angeschaut. Die Barmstedter Wehr zeigte unter anderem, wie ein Feuer gelöscht wird und verletzten Personen aus einem verunglückten Auto gerettet werden.

Schenefeld Spielerisch zur Verkehrssicherheit: Ein Polizist hat den Kindern an der Schenefelder Gorch-Fock-Schule die Verkehrs-Grundregeln per Puppenspiel erläutert.

Wedel Sie lehrt Kindern und Erwachsenen das Schwimmen, sorgt für Sicherheit auf dem Wasser und betreibt vorbildliche Jugendarbeit: die Ortsgruppe Wedel der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). 80 Jahre ist es her, dass der Verein aus der Taufe gehoben wurde. Grund genug, zum „runden Geburtstag“ einzuladen

Hamburg Auf den Magellan-Terrassen in der Hamburger Hafencity duftet es am Sonnabend nach geräuchertem Fisch. Dort begann das Elbfest, das sich mit zahlreichen Ständen über die Pontonanlage im Sandtorhafen erstreckte. Anlass für das zweitägige Fest war die Eröffnung des Sandtorhafens - des ersten künstlichen Hafenbeckens Hamburgs - vor 150 Jahren.