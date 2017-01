Tangstedt blickt in die Zukunft : Konzept für die Entwicklung des Dorfs

1 von 1 Foto: Ute Springer 1 von 1

Tangstedt | Für Tangstedts Bürgermeisterin Henriette Krohn (parteilos) ist es das erste komplette Jahr, auf das sie zurückblicken kann. „Es ist ein positives Bild“, sagte Krohn, die Mitte 2015 die Nachfolge von Detlef Goos (FDP) antrat. Ihr wichtigstes Ziel sei gewesen, in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung ruhig und sachbezogen zu diskutieren. „Das ist uns gelungen“, ist die Bürgermeisterin überzeugt.

Entscheidende Schritte zeichneten sich 2016 in der Entwicklung des neuen Baugebiets Bendloh ab. „Wir sind kurz vor der Ausschreibung zur Erschließung“, gab Krohn im Gespräch mit unserer Zeitung bekannt. Zwar lasse sich noch nicht genau sagen, wann mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen werden könne, die Gemeinde hoffe jedoch, dass dies in wenigen Monaten der Fall sein werde.

Auch die Lage der Geflüchteten im Ort sei nach wie vor entspannt. „Viele von ihnen haben mittlerweile einen Aufenthaltstitel und können in eigene Wohnungen ziehen“, berichtete Krohn. Das allerdings gestalte sich mitunter als schwierig, da es an passenden Angeboten fehle. Sorgen bereitete im vergangenen Jahr die lange Krankheit der Jugendpflegerin. „Wir haben inzwischen eine Lösung gefunden und können in diesem Jahr wieder durchgehend die Leistungen anbieten, die wir sonst immer hatten“, sagte Krohn.

Kopfzerbrechen bereitete den Politikern auch der Ausbau des Pinneberger Wegs. Eine Komplettsanierung und Verbreiterung der Straße wäre nicht nur für die Gemeinde teuer geworden, sondern auch für die Anwohner, die einen Beitrag zum Ausbau hätten leisten müssen. „Wir sind sehr froh, endliche eine Lösung gefunden zu haben und können in den nächsten Monaten eine Instandsetzung vornehmen ohne die Anlieger zu belasten“, zeigte sich Krohn erleichtert. Zwar sei der Vollausbau damit erneut aufgeschoben, die Straße jedoch nach der Maßnahme deutlich besser befahrbar.

„Besonders freue ich mich, dass wir 2017 das Ortsentwicklungskonzept fertigstellen können“, sagte Krohn. Ihrer Ansicht nach sollten keine langfristigen Planungen ohne ein entsprechendes Konzept vorgenommen werden. Gemeinsam mit Vereinen, Verbänden, Firmen und Bewohnern waren deshalb im vergangenen Jahr Ideen entwickelt worden, um der Gemeinde ein unverwechselbares Gesicht zu geben. „Der Plan liefert uns nicht nur eine saubere Bestandsaufnahme, sondern zeigt auch die Möglichkeiten auf, wie sich Tangstedt weiterentwickeln soll“, erklärte Krohn.

Als Alleinstellungsmerkmal habe eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit einem Planungsbüro erarbeitet, dass Tangstedt ein Baumschuldorf ist, das noch bewirtschaftete Flächen im Ortskern besitzt. „Diese sollen auf jeden Fall erhalten werden“, sagte Krohn. Darüber hinaus sollen die Ortseinfahrten verschönert und das Dorf begrünt werden. „Um das charakteristische Merkmal des Dorfs noch besser herauszuarbeiten, wurde auch vorgeschlagen, einen Baumschul-Lehrpfad zu errichten. Das finde ich eine sehr schöne Idee“, sagte Krohn.

Noch nicht abgeschlossen sei dagegen die Suche nach einer Dorfmitte. „Das ist eben schwierig in einem Straßendorf und ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse, die uns das Planungsbüro vorstellen wird“, sagte Krohn. Wichtig sei für sie, dass es kein Konzept für die Schublade werde, sondern realistische und umsetzbare Ziele festgehalten würden. „Natürlich ist der Plan kein Gesetz, aber doch etwas, mit dem man sehr gut arbeiten kann“, betonte Krohn. Ein weiteres wichtiges Ziel soll 2017 endlich erreicht werden: Das begehrte „Tempo 30“-Schild vor der Schule. „Das wollen wir schon sehr lang und es sieht auch ganz danach aus, dass das jetzt klappt“, sagte Krohn. Zumindest während der Schulzeit – voraussichtlich von 7 bis 17 Uhr – müssten dann Autofahrer rund um die Schule den Fuß vom Gas nehmen.

von Ute Springer

erstellt am 05.Jan.2017 | 16:15 Uhr

