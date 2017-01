Koch-Show im eigenen Wohnzimmer

1 von 1 Foto: Plock 1 von 1

Man stelle sich folgende Situation vor: Es ist Sonnabendabend. An Ihrer Tür klingelt es. Und davor stehen 40 Menschen, die bespaßt und bekocht werden wollen. Stress pur? Nicht für Tobias Bandisch (52). Der Schenefelder veranstaltet regelmäßig in seinem Loft im Dorf Wohnzimmershows – mit Live–Musik und Essen.

Klingt durchgeknallt? Nicht ganz. Der Trend, fremde Menschen zum Essen in die heimischen vier Wände einzuladen, boomt seit Jahren. Aber die Kombination aus Musik, Koch-Show, Spielen und Comedy ist anders – und aus seiner Sicht einzigartig.

Angefangen hat der gebürtige Bremer in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg – mit einem Gaskocher und Bierbänken. Mittlerweile kommen um die 40 Interessierte, wenn er einlädt. Doch wie kommt man darauf, fremde Menschen zu sich einzuladen? Bandisch hat 20 Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet. „Vom Sterne-Restaurant bis zum Bistro“, fasst er zusammen. Schon in der Schulzeit sei er gern Gastgeber gewesen. Der große Auftritt lag ihm auch schon immer. Als Zwölfjähriger habe er mit Solo-Programmen auf der Bühne gestanden. Bandisch spielt Klavier, Gitarre und Saxophon, hat Jazz und Popularmusik studiert. Seit 13 Jahren veranstaltet er die Partys, seit einem Jahr in Schenefeld. „Ich komme jetzt in die Pubertät“, witzelt er. Wenn er nicht gerade in sein Wohnzimmer einlädt, tritt er als Künstler bei Veranstaltungen und Feiern auf, organisiert Events.

Das Publikum bei seinen Wohnzimmershows reiche von Jung bis Alt. „Jeder Abend ist anders“, sagt Bandisch. Er finde es aber nach wie vor spannend, auf diese Art fremde Leute kennenzulernen. „Die Menschen sollen sich nicht so abgrenzen“, findet er. „Man macht ja immer mehr die Tür hinter sich zu, lebt anonym.“ Je älter man werde, um so seltener lade man Gäste ein. Dem will Bandisch entgegenwirken. Zudem ist ihm aufgefallen, dass in der Gastronomie immer weniger Zeit für Gespräche mit Gästen bleibt. „Da geht so viel Kommunikation verloren.“

Nicht jeder mag diese Art von Action im Wohnhaus, deshalb hatte der Künstler mehrfach Ärger mit Nachbarn, musste sogar umziehen. In Schenefeld habe es bisher aber keine Probleme gegeben.

Manchmal geht bei den Wohnzimmershows auch etwas schief. Einmal stand die Küche halb in Flammen, ein anderes Mal sperrte er sich mitten in den Vorbereitungen aus. Aber dann wird eben improvisiert. Für Sonnabend, 4. Februar, lädt Bandisch wieder ein. Dann kommt auch der NDR vorbei und will sich das ungewöhnliche Konzept einmal genauer ansehen.

von Tanja Plock

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:00 Uhr

