Region Pinneberg in Kürze : +++ Kirchengemeinderat nimmt Arbeit auf +++ Bebauungsplan für Waldenau Süd +++ Kultur- und Kunsttage für Quickborn +++

Wedel Vergangenen Sonntag wurde der Kirchengemeinderat der Immanuelgemeinde Wedel-Holm im Rahmen des Gottesdiensts offiziell begrüßt und in sein Amt eingeführt. Gestern dann nahm das Gremium, das zukünftig sechs Jahre lang die Geschicke der Kirche lenkt, seine Arbeit auf. 17 Gemeindemitglieder haben sich für das Ehrenamt verpflichtet. Neben den vier Pastorinnen Susanne Huchzermeier-Bock, Birgitt Lang, Lucia von Treuenfels und Susanne Huchzermeier-Bock sind das Arno Schöppe, Werner Ballendat, Marlies Groth-Fredeland, Janine Peters, Maritta Henke, Dirk Harten, Antje Garleff, Christiane Obermeyer, Katharina Schanze, Professor Christoph Stumpf, Anke Rannegger sowie Albrecht Kasper.

Pinneberg Für das Gebiet zwischen Parkstraße, Japoppweg und Japoppkamp in dem Pinneberger Stadtteil Waldenau-Süd soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das schlägt die Verwaltung vor. Ziel ist es, künftig Handwerksbetriebe im Wohngebiet zuzulassen.

Quickborn Johannes Schneider würde gern in Quickborn die „Himmelmoor Kultur- und Kunsttage“ ins Leben rufen. Der Vorsitzende des Kultur-Vereins Quickborn rechnet damit, dass sich solch eine Veranstaltungswoche 2018 realisieren lässt. Anlässlich einer Mitgliederversammlung gab er einen Ausblick auf anstehende Projekte. 2017 sollen etwa Darsteller der Quickborner Speeldeel Werke berühmter niederdeutscher Dichter vortragen.

Uetersen „Rechtsirrtümer im Alltag“, so lautete das Thema einer Unterrichtsstunde an der Rosenstadtschule. Lucy Reh, Rechtsanwältin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, hat den Neuntklässlern unter anderem vermittelt, wie gravierend die Folgen eines Rechtsirrtums sein können.

Schenefeld Orgel und Klavier sind ihre Instrumente: Die Schenefelderin Ritsuko Riedl hat Musik in Detmold (Nordrhein-Westfalen) und der österreichischen Hauptstadt Wien studiert. Heute spielt sie in der Hamburger Laeiszhalle und in Schenefelder Kirchen. Mit 24 Jahren hatte sie ihre Heimat Tokio, die Hauptstadt Japans, verlassen, um sich auf die Spur der großen deutschsprachigen Komponisten wie Mozart, Beethoven und Bach zu begeben.

Elmshorn Höhere Kosten bei Energie, Verwaltung und Personal: Die Elmshorner Tafel hat die Stadt Elmshorn um finanzielle Hilfe für 2017 gebeten – und die wird sie auch bekommen. Der Hauptausschuss hatte Ende 2016 einen Zuschuss in Höhe von 18.000Euro beschlossen. Die Tafel versorgt inzwischen bis zu 1000 bedürftige Menschen in der Woche und gibt pro Tag zwischen 80 und 100 warme Mahlzeiten – vor allem an Deutsche aus.

Hamburg Ein Wasserrohrbruch in Hamburg-Niendorf hat am Dienstag den Verkehr von der A7 in Richtung Innenstadt behindert. An einer 40 Zentimeter dicken Transportleitung unter der Kollaustraße sei in der Nacht ein Wasseraustritt festgestellt worden, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser. Die Leitung mit einem Druck von etwa fünf Bar wurde abgesperrt. Die Versorgung der Haushalte sei nicht beeinträchtigt.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) will nun doch durchsetzen, dass sein Bundeskollege Alexander Dobrindt (CSU) den Verkehr in den deutsch-dänischen Grenzregionen von der geplanten Pkw-Maut befreit. „Ein Radius von 20 oder 50 Kilometern sollte mautfrei bleiben“, sagte Meyer gestern unserer Zeitung. Diese Ausnahme sei wichtig, um dem grenznahen Handel nicht zu schaden. Zwar hatte Schleswig-Holstein das erste Mautgesetz von Dobrindt vor zwei Jahren im Bundesrat ohne Ausnahmen für Grenzgebiete passieren lassen. Doch jetzt muss der CSU-Minister sein Gesetz ein zweites Mal durch Bundestag und Bundesrat bringen, weil die EU-Kommission Änderungen verlangt hat.