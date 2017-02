Kindesmissbrauch: Mehr als 100 Taten

Am Landgericht Itzehoe hat gestern der Prozess gegen einen Mann aus Pinneberg begonnen, der sich in mehr als 100 Fällen an einem etwa sieben Jahre alten Mädchen vergangen haben soll. Die Taten liegen bereits Jahre zurück. Laut Anklage hat der 57-Jährige das Kind zwischen 1997 und 2000 sexuell missbraucht. Der Pinneberger war ein Freund der Familie. Er ist mit seinem Opfer nicht verwandt. Wie Staatsanwalt Thorsten Schwarzer vortrug, hatte sich der Angeklagte unter anderem bei Besuchen im Kinderzimmer der Wedeler Wohnung zu dem Mädchen ins Bett gelegt. Dabei soll er ihr in den Schritt gegriffen haben. Bei mindestens einem Übergriff soll er auch eine Kamera dabeigehabt haben. Die Verhandlung wird in zwei Wochen fortgesetzt.

erstellt am 06.Feb.2017 | 14:29 Uhr

